ما هي شروط ومستندات لطلب التمويل من شركة أصول للتمويل بالمملكة

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عمر شويل - جدة ما هي شروط ومستندات لطلب التمويل من شركة أصول للتمويل قدمت شركة أصول الحديثة للتمويل وتمويل الشركات، ثم تحقيق أفضل قيمة للعملاء، وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتنوع طرق التمويل بما يتناسب مع الاستثمار، كما تقدم الشركة حلولا مالية متقدمة، وتساعد المؤسسات والشركات علي الاستمرار والنمو والتطور، ويعتبر أيضا تمويل شخصي شرعي، وتتنوع طرق التمويل بما يتناسب مع الأهداف الاستثمارية للعملاء، من جميع الفئات واحتياجاتهم في أنشطة التمويل الخاصة بهم، ثم أن هناك منتج تمويل الشركات متاح من خلال شركة التمويل أصول، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنتكلم علي الشروط والمستندات للحصول علي التمويل.

ما هي شروط ومستندات لطلب التمويل من شركة أصول للتمويل

سنتكلم عن التمويل للشركات والمشروعات الصغيرة، وذلك للحصول علي تمويل شركة أصول الحديثة للتمويل، والمستندات المطلوبة للتقديم:

تعبئة استمارة تمويل الشركات. ثم صورة من السجل التجاري للشركة. عقد تأسيس الشركة. القوائم المالية للشركة لأخر ثلاث سنوات. ثم إحضار الهوية الوطنية وصورة من بطاقات الشركاء إن وجد. صورة من اشتراك الغرفة التجارية. صورة من فاتورة التليفون الخاصة بالعميل. عقد الإيجار، أو فاتورة الكهرباء باسم المالك، أو صك ملكية للعميل. رسم كروكي للشركة. شهادة زكاة حاصل عليها العميل من مصلحة الزكاة. شهادة التزام صادرة عن المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية. عقود التسهيلات البنكية المحلية.

ما هي الضمانات المطلوبة للحصول على أصول التمويل؟

إحضار كشف الحساب المصرفي الذي يتداول به العميل، خلال الأشهر الستة الماضية. إحضار آخر ثلاث ميزانيات مالية ، بشرط أن تكون معتمدة من قبل شركة محاسبة قانونية. طلب قرض عقاري من الشركة بقيمة 150٪ من إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة.

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