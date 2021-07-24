نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن موظف سعودي في الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب الذي تشهده الخدمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ، واتجاه معظم الوزارات لأتمته الخدمات العامة ، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية و الموارد البشرية استعلام عن موظف أو موظفة سعودي الجنسية أو وافد وخدمات التأمينات الاجتماعية لهم ، ويتم الاستعلام برقم الهوية الوطنية عن موظف أو موظفة سعودي الجنسية أو وافد وخدمات أخرى ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف معكم علي طريقة الاستعلام عن موظف سعودي في الموارد البشرية برقم الهوية الوطنية ، والاستعلام برقم السجل المدني ، والاستعلام عن موظف وافد أيضاً وبياناته الموجودة علي موقع الوزارة ذلك بالاضافة لخدمات عديدة أخري تقدمها وزارة الموارد البشرية السعودية مثل خدمات حجز الموعد الإلكتروني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن موظف سعودي في الموارد البشرية برقم الهوية الوطنية

أعلنت وزارة الموارد البشرية شروط الاستعلام عن موظف سعودي ، حيث تتيح لكم الاستعلام برقم الهوية الوطنية ، من خلال اتباع خطوات الاستعلام عن موظف كالآتي :

أولاً عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التأمينات الاجتماعية و الموارد البشرية استعلام.

ثم نختار مبوب الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك نحدد خدمة التأمينات الاجتماعية أون لاين.

بعدها نضغط أيقونة خدمة التحقق من الاشتراك لموظف سعودي الجنسية.

ونقوم بكتابة بيانات رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

وأخيراً نتابع بالضغط على عرض.

الاستعلام عن موظف سعودي برقم السجل المدني

لمعرفة كافة البيانات التأمينية والمعاشات من موقع وزارة الموارد البشرية استعلام عن موظف سعودي باستخدام رقم السجل المدني ، ما عليكم إلا إتباع الخطوات التالية :

أولاً الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

ثانياً نتوجه إلي الخدمات الإلكترونية من إدارة الموارد البشرية.

ثالثاً نحدد اختيار التأمينات أون لاين ونقوم بالتحقق من الاشتراك.

رابعاً عليك إدخال بيانات رقم السجل المدني وإدخال رمز التحقق.

أخيراً نقوم بالضغط على عرض ليتم عرض كافة البيانات الخاصة بالموظف في قواعد بيانات خدمات الاستعلام لوزارة الموارد البشرية.

ويمكن من خلال معرفة بيانات الموظف تحديد الشريحة التأمينية ، ثم رفع وتحسين قيم الاشتراك ومراعاة المدد.

الاستعلام عن موظف وافد

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن موظف وافد و الاستعلام عن دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كالآتي :