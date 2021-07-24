نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلومات جامعة طيبة 1443| مدة الدراسة والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية، يهتم كثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بمعرفة دبلومات جامعة طبية الحكومية، التي تقع في المدينة المنورة، كما يهتمون بالتعرف إلى نسبة القبول فيها والرسوم المطلوبة للالتحاق بإحدى هذه الدبلومات التي أعلنت عنها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، يختار الطلاب من بينها ما يناسبهم، سواء من جهة عدد ساعات الدراسة ومدتها، والمصروفات المطلوبة، وغيرها من التفاصيل.

دبلومات جامعة طيبة 1443

وخِدمة للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها في السعودية، ننشر تفاصيل دبلومات جامعة طبية 1443هـ، ونبدأ بدبلوم التسويق والمبيعات، في المدينة المنورة والحناكية وينبع وبدر، إذ يأتي على النحو التالي:

مدة الدراسة بالبرنامج، سنتين، ويستمر أربعة فصول دراسية.

والفئة المستهدفة، هم طلاب وطالبات ينبع وبدر، وطالبات المدينة والحناكية.

أما بالنسبة لوقت الدراسة، فيكون في الفترة المسائية.

والرسوم، 7 آلاف ريال في الفصل الدراسي الواحد.

وعدد الساعات المعتمدة، 72 ساعة

ومجالات العمل، بعد الحصول على الدبلومة، هي: محصل إيرادات، ومُدقق مشتريات، ومأمور صرف، ومساعد مأمور مشتريات.

دبلوم اللغة الإنجليزية بجامعة طيبة

ويمكن دراسة دبلوم اللغة الإنجليزية بجامعة طيبة، في المدينة المنورة، وينبع، والعلا، وبدر، لمدة 4 فصول دراسية تستغرق عامين، فيما تأتي التفاصيل على النحو التالي:

الفئة المستهدفة، طلاب وطالبات.

فترة الدراسة في الدبلومة، مسائي.

الرسوم الدراسية تصل إلى 5 آلاف و500 ريال سعودي في الفصل الواحد.

عدد الساعات المعتمدة 60 ساعة.

ومجالات العمل، بعد الانتهاء من دراسة الدبلومة، هي: مُترجم، ومساعد إداري، وسكرتير.

دبلوم برمجة الحاسب ونظم المعلومات

أما بالنسبة لدبلوم برمجة الحاسب ونظم المعلومات في جامعة طبية، فيأتي وفق الجدول الآتي:

مكان إقامة البرنامج ينبع والعلا مدة الدراسة عامان، 4 فصول دراسية. وقت الدراسة مسائي الفئة المستهدفة الطلاب والطالبات الرسوم الدراسية 7 آلاف ريال في الفصل الواحد عدد الساعات المعتمدة 74 ساعة مجالات العمل مطور برامج مساعد، وفني دعم مساعد، ومحضر مختبر في مجال الحاسب، ومسجل معلومات، ومساعد مدرب في مجال التخصص، وفني مواصفات ومقاييس

دبلوم شبكات الحاسب الآلي بجامعة طيبة

وأمام الطلاب والطالبات الحاصلين الشهادة الثانوية وما يعادلها في المدينة المنورة والمناطق المحيطة، فرصة الالتحاق بدبلوم شبكات الحاسب الآلي بجامعة طبيعة، وتأتي تفاصيله على النحو التالي:

مدة الدراسة بالبرنامج سنتين.

وقت الدراسة بالبرنامج، مسائي.

والرسوم الدراسية 7 آلاف ريال في الفصل الواحد.

وعدد الساعات المعتمدة 74 ساعة.

مجالات العمل: فني صيانة شبكات حاسب آلي، وفني مواصفات ومقاييس ، وفني دعم مساعد، ومساعد مدرب في مختبر أو معمل في مجال الحاسب، ومسجل معلومات.

دبلومات نظم المعلومات الجغرافية والمحاسبة الآلية والفندقة والسياحة

كما يوجد 3 دبلومات تابعة لجامعة طيبة في المدينة المنورة، يمكن للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة الالتحاق بها، ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط، والمحاسبة الآلية، والفندقة والسياحة، وذلك على النحو التالي: