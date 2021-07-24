شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل 1443

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وما هي قيمة معاش الضمان، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي واحدة من المساهمات الفعالة التي تتيحها الحكومة لمن يحملوا الجنسية السعودية ضمن مجموعة من الشروط، وتأتي هذه المساعدات المالية من قبل أموال الزكاة لمساعدة المستحقين على العيش بكرامة.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

يأتي الضمان الاجتماعي الذي يتم تحديده من قبل الحكومة السعودية للمستحقين الغير قادرين على العمل أو لا يمتلكون مصدر للدخل الثابت، وذلك لتلبية الاحتياجات اليومية للفرد وأسرته، ولهذا فإن الضمان الاجتماعي يضع بعض الشروط لاستحقاق الحصول على معونات الضمان، ومن ضمن هذه الشروط الآتي:

أن يكون المتقدم لطلب الضمان الاجتماعي يملك الجنسية السعودية.

تقدم الأوراق التي تثبت لحالة الاجتماعية العاطلة، أو محدودية الدخل.

شرط الإقامة الكاملة في المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم للعمل عن 35 سنة.

لم يسجل المتقدم من قبل في خدمة التأمينات الاجتماعية.

تقديم الأوراق التي تثبت عدم حصول المتقدم أي إعانات أخرى مني أي مؤسسة أخرى.

توفير التقارير الطبية التي تثبت أن المتقدم عاجز عن أداء العمل.

تقديم أوراق تثبت عدم وجود أي حيازة أو ممتلكات عقارية.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاش الضمان للمستحقين يصل إلى 9100 ريال سعودي، ويتم تغيير هذه القيمة على حسب أي شخص يتم إضافته إلى العائلة ويكون مقدار الإضافة ما يقارب 3100 ريال سعودي.

وقد أشارت الوزارة إلى أن مقدار معاش الضمان من الضروري ألا يتخطى 31100 للعائلة المكونة من 8 أفراد، إلى جانب ذلك فأنه من الضروري إعلام الجهات المختصة بأي تطورات صحية أو مالية تطرأ على العائلة مما قد يغير من استمرار أو إيقاف معاش الضمان؛ وذلك طبقًا لـ نظام الضمان الاجتماعي الجديد بعد التعديل.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

توفر وزارة الضمان الاجتماعي العديد من طرق الاستعلام عن الطلبات المقدمة، ومن ضمن هذه الطرق الآتي: