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عمر شويل - جدة تمويل ميسر بأقل راتب 2000 ريال بدون كفيل بدون تحويل راتب من إمكان بالمملكة ألفين ريال سعودي هو اقل راتب شهري، من خلالة يمكنك الحصول علي تمويل من إمكان، وهو تابع لمصرف الراجحي بالمملكة، ويمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة للمواطنين بالمملكة، ويحتاج أن يكون عمر العميل عشرون عاما علي الأقل، ثم يتم الموافقة علي طلب التمويل من خلال التطبيق علي الجوال، وبدون كفيل أو تحويل الراتب للراجحي، يتم الحصول عليها من قبل المواطن السعودي في المملكة، وشروط ميسرة للموافقة على طلب القرض من إمكان للتمويل، ثم هذا التمويل الميسر متاح لمجموعة واسعة من العملاء، وهناك شروطا ومزايا ومستندات للحصول علي التمويل من الراجحي، سنتكلم عليها في هذا المقال.

تمويل ميسر بأقل راتب 2000 ريال بدون كفيل بدون تحويل راتب من إمكان

من أهم المميزات للتمويل التي تقدمها إمكان للتمويل في المملكة من مصرف الراجحي:

تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم فترة سداد طويلة مع إمكان من مصرف الراجحي. تمويل بدون الحاجة إلي كفيل أو تحويل راتب. ثم يصل التمويل في إمكان إلي خمسون ألف ريال سعودي. تمويل إمكان بأن أطول فترة تمويل لمدة سنة كاملة وأقل مدة تمويل 3 أشهر. يصل التمويل الإضافي إلى 2 مليون ريال سعودي عبر تمويل إمكان.

الشروط لتمويل إمكان بدون تحويل راتب وبدون كفيل واقل راتب

قرض استهلاكي سهل، يقدم لعدد كبير من العملاء، وهناك شروطا للتمويل من إمكان التابع لمصرف الراجحي بالمملكة:

لا يقل الراتب عن ألفان ريال سعودي. ثم لا يقل سن المتقدم عن عشرون عاما. مدة الخدمة بالعمل ثلاث اشهر علي الأقل. العميل يجب أن يكون سعودي الجنسية. عدم التعثر المالي في تقرير سمه السعودي قبل الحصول علي التمويل. فتح حساب مصرفي جديد مع مصرف الراجحي.

المستندات المطلوبة للتمويل من إمكان

نسخة من بطاقة الهوية، والعنوان الوطني. ثم شهادة من التأمينات الاجتماعية داخل المملكة. تعريف بالراتب من جهة العمل عند التقديم للتمويل. إرسال كافة المستندات إلي إمكان من الراجحي.

وبعد الاطلاع علي المستندات، وتطبيق كافة الشروط، للموافقة علي طلب التمويل الميسر، يتم الحصول علي التمويل المناسب للعميل، والذي يصل إلي خمسون ألف ريال سعودي، وذلك دون تحويل راتب أو كفيل سعودي.