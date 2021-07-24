خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 وشروطه والاستعلام عن الرصيد

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 يشمل العديد من فئات ذوى الاحتياجات الخاصة الموجودة بالمملة حيث يتم تقديم الدعم المآلي لهم، حيث التأهيل الشامل تابع للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم تقديم الدعم لهم بصفة مستمرة كل شهر للإعانتهم هم وأسرتهم على مواجه ظروف الحياه والمعيشة عن طريق معونات مادية، كما أن يتم التقديم عبر الأنترنت دون الذهاب إلى المكاتب وأضاعه الوقت وتوفير الجهد المبذول حيث تعمل المملكة على تحويل كافة الأنظمة والخدمات إلى رقمية الكترونيا ويوجد العديد من الشروط الواجب توافرها في المستفيدين المتقدمين،ويقدم البرنامج الكثير من الخدمات والاستعلام عن رصيد التأهيل الشامل بالسجل المدني 1442.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442

الدخول إلى الموقع الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كتابة كافة البيانات الخاصة بالدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور. يتم الضغط على تسجيل. يتم الانتقال إلى الاختيار الخاص بخدمات الوزارة. اختيار الخدمات الإلكترونية. الدخول إلى البوابة الخاصة بالخدمات الإلكترونية. يتم الضغط على اختيار الإعانة المالية لذوي الإعاقة. يتم كتابة كافة البيانات في الخانات الفارغة. كتابة بياناته الشخصية ويليها البيانات الخاصة بحسابه البنكي الخاص به. الضغط على كلمة الموافقة على أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة والإقرار بذلك. الضغط على كلمة تقديم الطلب.

شروط التأهيل الشامل

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام. أن يكون حدثت الإعاقة قبل عمر 45. يجب أن يتم الخضوع إلى التقييم للإعاقة الخاصة به. يشترط أن تكون درجة الإعاقة موجودة ضمن درجات الإعاقة التي حددتها الوزارة. أن يكون من المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية. يجب ألا يتجاوز الراتب عن 4000 ريال سعودي شهريًا. يجب أن لا تتجاوز مدة الإقامة في المرافق الصحية عن ستة أشهر. الذين يحصلون على خدمات الإيواء لا يحق لهم التقديم في التأهيل الشامل. يجب تسليم كافة المستندات والأوراق اللازمة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار إلى الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار خدمات وكالة الرعاية. النقر على خدمة “الاستعلام”. يتم إدخال البيانات المطلوبة وإدخال رقم المستفيد ورقم الهوية الوطنية وتحديد نوع الإعانة. يجب كتابة الرمز المرئي. الضغط على عرض لظهور جميع المعلومات. اختيار تحديث بيانات الضمان. تحديث المعلومات، والتأكد من دقة البيانات. إرسال الطلب لتظهررسالة تفيد بنجاح عمليه التحديث.

الاستعلام عن الرصيد الخاص بالتأهيل الشامل

الدخول إلى الموقع الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الدخول على الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمات التنمية الاجتماعية. يتم الدخول على خدمات الإعاقة. يتم كتابة كافة البيانات الخاص بالمتقدم من الرقم الخاص ورقم الهوية الوطنية، وبعدها يتم كتابة نوع الإعاقة. كتابة رمز التحقق، والضغط على كلمة عرض.

المستندات المطلوبة للتقديم على التأهيل الشامل 1442

هناك بعض الأوراق المطلوبة يتم تقديمها من المتقدمين لكي يستطيعوا أن يحصلوا على الدعم:

عدد أربع صور شخصية مقاس 4* 3. أصل بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى صورة منها. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة عليهم إحضار تقرير طبي بالإعاقة على أن يكون الإعاقة معتمدة رسميا. وثيقة تثبت الدخل الذي يحصل عليه المتقدم.

قد حرصت الحكومة السعودية على توفير طريقة سهلة حتى يعرف المواطن رقم المستفيد من التأهيل المباشر وذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

الدخول على موقعها الرسمي الالكتروانى. ثم اختيار خدمة تحديث بيانات المستفيدين من الإعانة المادية. والضغط على خدمات. تظهر صفحة بها رقم المستفيد واسمه ورقم الهوية وتاريخ الطلب

والجدير بالذكران وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت في وقت سابق لذوي الإعاقة من مواطني المملكة إمكانية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل وذلك بهدف التقديم لطلب تأشيرة عمالة منزلية عبر بوابة مساند أو من خلال وحدات الخدمات المساند كما يمكن لهؤلاء المواطنين من ذوي الإعاقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1442 والأوراق المطلوبة وحالات الأسقاط والحصول على التأشيرة بعد أن يقوم أحد الأطقم الطبية بتحديد نوع الإعاقة لهذا المواطن.