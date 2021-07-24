نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان، حيث تستعلم فئة كبيرة من الشباب عن خطوات التسجيل في الدعم النقدي التي تقدمه مؤسسة سند محمد بن سلمان، حيث يعتبر برنامج سند محمد بن سلمان من أهم البرامج التي تهتم بها الحكومة وتعمل علي تفعيلها حتي يستفيد منها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تتولي الحكومة الكثير من البرامج الاجتماعية والمبادرات الغير ربحية التي تيتم تقنينها بالتعاون مع جهات ذات صلة في المملكة، ويبحث العديد من الأفراد عن طريق التسجيل في برنامج سند لدعم محمد بن سلمان للمواطنين الأكثر احتياجاً وليس لديهم دخل للزواج، وعبر موقعنا المتميز نوفر لكم شروط ورابط التسجيل في سند محمد بن سلمان.

شروط التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان

عند وجود رغبة لدي المواطنين بالتسجيل في برنامج سند محمد سلمان، يجب أولاً علي كل فرد التعرف علي شروط التسجيل بالدعم النقدي الذي يوفره البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط:

يشترط أن يتراوح سن الزوج من 21 عام حتي سن 40 سنة، فيما يجب أن يكون سن الزوجة من 18 سنة حتي 40 عام.

يجب أن يكون الزوج والزوجة من حاملي الجنسية السعودية.

لابد وأن يكون هذا الزواج هو أول زواج للرجل داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الزوج من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة علي الأقل.

لابد وألا يتعدى علي عقد الزواج أكثر من عام من تاريخ التسجيل في برنامج سند.

من شروط التسجيل وهو ألا يزيد الدخل الشهري للزوج عن مبلغ 4000 ريال سعودي.

ألا يزيد المهر الخاص بالزوجة عن مبلغ 50 ألف ريال سعودي بحد أقصي.

سوف تكون الأولوية في الاختيار للأيتام ولأصحاب الاحتياجات الضرورية والخاصة.

رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان

يتوفر التسجيل في دعم سند محمد بن سلمان من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

تسجيل الدخول علي موقع سند الإلكتروني التالي: سند محمد بن سلمان.

التوجه الي قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

تسجيل مستفيد جديد وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج قراءة جيدة.

تسجيل كافة البيانات الشخصية التي يطلبها نموذج التسجيل.

الضغط علي إرسال الطلب.

مبلغ برنامج سند المنصرف للمواطنين

يقوم المسئولون علي برنامج سند بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالمملكة بصرف مبلغ مالي مميز يصل الي مبلغ 20.000 الف ريال سعودي، يتم صرفه في حالة توافق الشروط المعلنة من جانب البرنامج علي المستفيدين، علي أن يتم الصرف بدون سداد أي رسوم للبرنامج.