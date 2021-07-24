نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور وزارة التعليم noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1442، من أكثر الموضوعات بحثاً في المملكة العربية السعودية، خاصةً بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن نتائج حركة النقل الخارجي واعتماد الحركة، حيث قامت وزارة التعليم بفتح باب التسجيل الإلكتروني على حركة النقل الخارجي والداخلي معاً في سابقة هي الأولي التي تفعلها الوزارة، وذلك ضمن حرص الوزارة على تلبية طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل لعدة أهداف أهمها، لم شمل الآسرة وكذالك رفع كفاءة المعلمين والمعلمات بتوفير مناخ مناسب لسير العملية التعليمية، بالإضافة للاستفادة من الكوادر المتميزة كلاً في مكانة المناسب، وقد تم تحديد الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام عن نتائج النقل الداخلي وقت إعلانها، توفيراً على المعلمين والمعلمات الوقت والمجهود وعدم الذهاب لمقرات الإدارات التعليمية والتزاحم لمعرفة النتيجة.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج حركة النقل

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور “noor.moe.gov.sa“.

الولوج من خلال حساب المعلم.

اختيار خدمات شئون المعلمين.

النقر على عرض النتيجة.

حركة النقل الخارجي والداخلي

تهتم وزارة التعليم السعودية بفتح باب التقديم على حركة النقل الخارجي والداخلي، لتقليل المسافات لتنقل المعلمين والمعلمات وتوفير الجهد عليهم، حتي يؤدي عملهم دون تقصير في ظل عودة الدراسة حضورياً خلال العام الدراسي الجديد 1443، فقد مر الطلاب والمعلمين بمختلف المراحل بعام دراسي صعب خلال 1442 بسبب فيروس كورونا، ولكن نظراً للمجهود المشترك بين وزارة التعليم والمعلمين وأولياء الأمور وكذالك الطلاب، فقد تم الخروج بالعام الدراسي لبر الأمان بعد تفعيل نظام التعليم عن بُعد.

نظام نور

من أهم الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والذي يقدم العديد من الخدمات سواء للمعلمين والمعلمات أو للطلاب وأولياء أمورهم، فهو يعتبر أفضل الوسائل للتواصل بين منظومة التعليم بكافة أركانها وتقديم العديد من الخدمات التي توفر الوقت والمجهود في الحصول عليها.

وزارة التعليم السعودية

قامت وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الأخيرة بعدة إجراءات، قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443، منها إعلان نتائج ترقيات الموظفين الإداريين بالتعليم، وكذالك صدور حركة النقل الخارجي، وخلال أيام سيتم إصدار حركة النقل الداخلي ليكتمل بذلك الهيكل الجديد للعاملين بالتعليم، وذلك ضمن حرص الوزارة على الدفع بعجلة التطوير والتغيير.