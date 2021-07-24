نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع المساعدة المقطوعة السعودية 1442 برقم الهوية وشروط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة السعودية 1442 ، من أهم برامج التكافل الاجتماعي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ سنوات، ويهتم هذا البرنامج بالأسر السعودية محدودة الدخل، كما يهتم بالمواطنين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات، والمهجورات، وهذا البرنامج الرائع ساعد آلاف الأسر السعودية في رفع مستواهم المادي والاقتصادي، وتلبية الكثير من احتياجاتهم الضرورية، وقالت الوزارة أن إيداع المساعدات المقطوعة ليس له وقت معين لأنها ليست شهرية، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسة حالة لكل المتقدمين وتحديد الحالات التي تحتاج إلى مساعدات مقطوعة عاجلة، ويتم الاختيار بكل شفافية ووضوح وموضوعية شديدة دون تحيز لأحد عند الاختيار، ويستطيع أي مواطن الاستعلام من خلال رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الاختيار وخطوات التسجيل.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية 1442

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم لمساعدات الضمان الاجتماعي سعودي أو سعودية الجنسية، أو زوجة المواطن السعودي الأجنبية.

سعودي أو سعودية الجنسية، أو زوجة المواطن السعودي الأجنبية. لا يزيد سن الشخص المتقدم عن ٣٥ عام أثناء التقديم.

دخل المواطن السعودي الأعزب لا يزيد عن ٣٠٠٠ ريال سعودي

لا يزيد دخل المواطن السعودي المتزوج عن ٨٦٨٠ ريال سعودي.

يستطيع أي مواطن الحصول على هذه المساعدات مرة واحدة كل عام، إذا كان من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وليس له أي دخل إضافي آخر.

يستطيع أي شخص الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي مرة كل عامين، إذا كان لديه دخل آخر غير المعاش الضماني.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة السعودية ٣٠ ألف ريال سعودي.

القيمة النقدية يتم تحديدها من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للأسرة.

لا يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة أي أراضي زراعية أو ممتلكات عقارية.

أن يكون الشخص المتقدم من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أو محدودي الدخل، والأرامل والمطلقات، والمهجورات ولا يعرفون مكان الزوج.

أن يكون لدى الشخص المتقدم حساب في أحد البنوك السعودية، حتى يتم إيداع المبالغ النقدية في هذا الحساب البنكي.

خطوات التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب إتباع الخطوات الصحيحة في عملية التسجيل في المساعدة المقطوعة السعودية 1442 وهى كما يأتي:-