نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار عبر تطبيق إعتمرنا بدء موسم العمرة الأحد المقبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذف لنا خبر سار انتظرناه طويلا واشتاق محبو بيت الله الحرام وزواره الى سماع هذا الخبر السار، حيث أعلن نائب وزير الحج والعمرة عن بدء موسم العمرة الأحد المقبل الموافق 15 من شهر ذي الحجة الجاري من خلال تطبيق اعتمرنا وهي مبادرة متوقعة بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية، وأضاف نائب وزير الحج خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن هناك مبادرة بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية، لإطلاق حملة يمكن من خلالها الحصول على التصاريح من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة اعتمرنا والخطوط السعودية، كاشفًا أنه سيتم الإعلان عنها في حينه.

أمن وسلامة الحجاج:

من الجدير بالذكر فقد وضعت المملكة خطط أمنية لسلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء مناسك الحج وعلى عدة مراحل وكانت الخطط وتنفيذها على أعلى درجة من الأمن والأمان لضمان سلامة الحجاج ونجحت الخطة بشكل كامل، وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج ١٤٤٢هـ وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك، وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان منظومة خدمية متكاملة ومراعية للمعايير الصحية العالمية كافة، وشملت خطة رئاسة الحرمين الشروع في الاستعداد للموسم القادم من خلال تحليل التقارير الواردة من الوكالات الميدانية ودراسة استطلاعات الرأي من الحجاج والمقترحات النيرة وتعزيز الإيجابيات المحققة لمضاعفة الإنجازات، ومعالجة التحديات ووضع الحلول العملية والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة في حين الوفادة لقاصدي الحرمين الشريفين.

شؤون الحرمين تعلن نجاح المرحلة الثالثة والأخيرة من خطتها لموسم الحج:

وفي ظل الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة وجميع الوزارات متعاونة ووسط جو روحاني جميل ملئ بالسعادة بإنتهاء رحلة حجاج بيت الله الحرام ومن خلال منظومة خدمية متكاملة برعاية جلالة الملك وولي العهد حفظهما الله، حيث أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج ١٤٤٢ هـ وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان منظومة خدمية متكاملة ومراعية للمعايير الصحية العالمية كافة.

قياس رضا ضيوف الرحمن:

وإستعداداً للموسم القادم للإعداد جيداً لخطة الحج العام القادم وتلافي الأخطاء التي ظهرت دون قصد وحتى لايمكن تكرارها ، كان هناك هدف وهو قياس رضاء قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي ومما ساعد على نجاح هذا الموسم تدخل أجهزة الروبوتات والذكاء الإصطناعي معاوناً لرجال الخدمات بهدف التحسين المستمر للمنظومة الخدمية والصحية بالمسجد الحرام، وذلك عبر ألواح مجهزة بخاصية الترميز الإلكتروني داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالحجاج وتوديعهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.