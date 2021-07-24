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عمر شويل - جدة بطاقة سفر بلس من الراجحي المجانية تعرف على المزايا وطريقة التقديم على البطاقة. حيث يعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي تتواجد بداخل المملكة العربية السعودية. كما إنه يتميز بكونه يمتلك العديد من الفروع خارج حدود المملكة أيضاً. وكذلك يمتلك مصرف الراجحي العديد من العملاء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ولكي يحافظ البنك على عملائه ويضمن استمرارهم وجذب المزيد فهو يقدم دائماً كل جديد. كما إنه يسعي دائمل لتقديم العديد من الخدمات المميزة والمطورة لعملائه التي تحافظ على الوقت والجهد لديهم. هناك العديد من الأشكال التي يقدم بها الراجحي خدماته للعملاء والتي من بينها البطاقات المختلفة. فهناك الكثير من أنواع البطاقات التي يقدمها المصرف لهم والتي تساعدهم كذلك في توفير الوقت والمجهود. ومن بين هذه البطاقات وأهمها أيضاً هي البطاقة المجانية سفر بلس. ولذلك سوف نقوم اليوم بعرض طريقة الحصول على البطاقة ومزاياها. كما يمكنك التعرف أيضاً على تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة وطريقة استخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة

بطاقة سفر بلس من الراجحي المجانية

يقدم بنك الراجحي العديد من البطاقات المختلفة لعملائه والتي تقدم لهم كذلك الكثير من المزايا. كما يقدم أيضاً من بينهم البطاقة المجانية سفر بلس أو كما هو معروف عنها بطاقة السوق الاقتصادية . حيث إنها عبارة عن بطاقة مختلفة العملات وأيضاً الرصيد الائتماني الخاص بها منخفض جداً من الممكن أن يصبح 10 دولار. كما إنها تقدم لصاحب البطاقة العديد من المزايا المختلفة والتي من أهمها إمكانية شحن البطاقة بعملات مختلفة ومتعددة. وكذلك إمكانية استخدام هذه العملات في شراء بكافة أنواعها وذلك عن طريق المتاجر الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع. وكذلك إمكانية أن يتم السحب النقدي من خلال أحد أجهزة الصراف الآلي.

مزايا البطاقة المجانية سفر بلس

تقدم هذه البطاقة العديد من المزايا والخدمات لكل من يمتلكها. ويمكننا ذكر مزايا الحصول على هذه البطاقة كما يلي :

توفر عملات مختلفة وبأفضل سعر للصرف

يتم إصدار البطاقة بدون دفع أي رسوم أي إنها بطاقة مجانية تماماً

كما تتميز بثبات سعر شراء الدولار الأمريكي ويصل إلي 3.75 ريال سعودي

تقدم لحاملها إمكانية الدخول المجاني لأكثر من ألف صالة إنتظار

وكذلك توفر له التأمين المجاني على السفر

تقدم خدمة المساعد الذكي وكذلك الكثير من الخدمات الأخرى

يتم إصدار البطاقة بشكل فوري

كما إنها توفر نقاط مكافأة عند استخدمها. كما يمكنك التعرف أيضاً على عضوية التميز بنك الراجحي ومميزات العضوية ورسوم السحب النقدي خارج المملكة

طريقة التقديم للحصول على البطاقة

يتمكن عميل مصرف الراجحي من الحصول على هذه البطاقة بكل سهولة عن طريق مباشر الأفراد. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة ليتم التقديم للحصول على البطاقة كما يلي :