نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة جديدة ومستخدمه بالمملكة السعودية بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي الكثير من العروض لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم مصرف الراجحي السعودي بتقديم العديد من الخدمات التمويلية التي يحتاجها المواطنين لتلبي احتياجاتهم، منهم تمويل شخصي نقدي وتمويل سيارات جديدة ومستعملة، فقد يقوم مصرف الراجحي بتوفير جميع احتياجات المواطنين وخصتاً أنه يوجد العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الذين يهتمون بشراء سيارة وهم غير مقتدرين لشراءها، لذا وفر لهم مصرف الراجحي تمويل السيارات التي يمكنهم من. خلالها شراء السيارة التي يرغبون بها سواء جديدة أو مستخدمة من قبل فقد يتميز تمويلات نصرف الراجحي بتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تقدم قروض تنافسية مع الكثير من البنوك الأخري المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح كيفية الحصول علي تمويل السيارة وما الشروط الواجب توافرها لكي يتم الحصول علي سيارة من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول علي سيارة جديدة

التمويل متاح من الوكالات المعتمدة من مصرف الراجحي وتكون السيارة شبه جديد. يمكن لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية الحصول علي تمويل السيارة المحولين للراتب وغير المحولين للراتب. المركبة تتميز بأنها تمتلك ضمان مفعول ساري. أقصي قيمة لعداد المركبة يصل قيمتة الي 5000 كيلو متر. يمكن لها خيار الدفعة الأخيرة كما تتميز بتأمين شامل وستري المفعول.

كيفية التقديم علي تمويل سيارة من مصرف الراجحي

يمكن لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية المهتمين بشراء سيارة التقديم عليها من خلال بنك الراجحي، فقد يوفر بنك الراجحي السعودي رابط التقديم علي تمويل السيارة، كما يقدم رابط لجميع تمويلات التي يقوم بتقديمها كما أنه يقدم تمويلات ميسرة ومنافسة مع جميع البنوك الاخري، وسوف نوضح كيفية التقديم على تمويل السيارة ببنك الراجحي السعودي.