نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن التأمينات 1443|| الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمينات 1443، تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بكافة أعمال تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الحكومية والإشراف الدقيق على جميع أعمالها، حيث يود الكثيرون من المواطنين بالمملكة الاطلاع على رابط الاستعلام عن رقم الحالة الاجتماعية في التأمين، حيث أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين الاستعلام عن التأمين عبر البوابة الإلكترونية، وذلك لتوفير الوقت والجهد والتسهيل على جميع المواطنين السعوديين من الذهاب إلي المؤسسات الحكومية، وتتعامل هيئة التأمين مع دفع معاشات التقاعد الشهرية للمتقاعدين الذين بلغوا سن الستين فأكثر من أجل توفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم رابط الاستعلام عن التأمينات 1443 برقم السجل المدني فتابعونا عبر السطور القادمة.

الاستعلام عن التأمينات 1443

من أهم الأعمال التي تنظمها المؤسسة على مدار العام ” تنظيم المعاشات وتحديد الاشتراكات السنوية وحساب قيمة المعاش التقاعدي الذي سيحصل عليه الموظف بعد التقاعد بالإضافة إلى ذلك، تولي المؤسسة اهتمامًا كبيرًا بالعاملين المختلفين في القطاع الخاص ، حيث تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال منصتها الإلكترونية العديد من الخدمات التي يمكن للمستفيدين من خدمات المنصة والمؤمن عليهم الوصول إليها بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى مكاتب المؤسسة.

الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني

تتيح المنصة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين الاستعلام عن التأمينات من خلال اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

الضغط على أيقونة “التحقق السريع”.

النقر على خيار “مستحقات تأمينية”.

قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للدخول على حساب المستخدم المسجل على المنصة، مثل” اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق المرئي، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

كتابة رقم السجل المدني، أو كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم.

قم بالضغط على استعلام وأنتظر قليلاً حتى تعمل المنصة على عرض جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمساعدة المستعلم من للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل مستخدم جديد في التأمينات 1443

يتثني للمتقدمين في التأمينات الاجتماعية السعودية التسجيل من خلال الخطوات البسيطة التي سنعمل على توضيحها الآن:

الولوج إلي موقع التأمينات الاجتماعية.

الضغط على أيقونة تسجيل، ثم الكبس على أيقونة تسجيل من أسفل الصفحة.

تحديد نوع المستفيدين” سعودي/غير سعودي”

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها مثل “رقم الهوية الوطنية الخاصة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال، كلمة المرور”.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رمز التحقق عبر الجوال يرجي كتابته في المكان المخصص له.

الضغط على أيقونة الإقرار بالاطلاع على اتفاقية الاستخدام.

الضغط على أيقونة اكمل، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التحقق من صحة البيانات والمعلومات لإتمام التسجيل.

تسجيل الدخول للتأمينات الاجتماعية 1443

لكي تتيح لك فرصه الدخول على المنصة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين والاستعلام عن التأمين عبر البوابة الإلكترونية فيتوجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلي موقع التأمينات الاجتماعية.

ثم اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بتحديد نوع المستخدم بالضغط على أيقونة أفراد.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة، ثم كتابة كلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي، ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

رقم التأمينات الاجتماعية للتواصل

للتواصل مع الضمان الاجتماعي للاستفسارات، حيث يمكنك الاتصال على الرقم “8001243344” ويتلقي موظفي الضمان الاجتماعي الاتصال من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً من الأحد إلى الخميس.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة رابط الاستعلام عن التأمينات 1443.