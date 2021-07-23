نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة 2021 لخريجي الثانوية تعرف على ألية التقديم والمصاريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة 2021، من الموضوعات ذات البحث المكثف من قبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، والراغبين في الالتحاق بجامعة مرموقة تقدم لهم مستوى راقي من التعليم، التقديم في الجامعة أصبح أمل للطلاب بعد أن عقدت الجامعة شراكه من الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة، التي تعد من أفضل الجامعات الجامعة تمنح الطلاب المتخرجين درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وفي الحاسبات والمعلومات، والعديد من التخصصات الحديثة التي يبحث عنها سوق العمل سواء داخل المملكة أو خارج المملكة، فالشهادة التي يحصل عليها الطالب تمكنه من العمل في كثير من الدول المتقدمة نظراً للسمعة الجيدة للجامعة عالمياً.

رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة

الدخول على موقع الجامعة arabou.edu.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية للطالب في أستمارة التسجيل.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الإطلاع على التخصصات والأقسام المتاحة بالجامعة وتحديد التخصص المناسب للطالب.

تحديد المواعيد المناسبة للدراسة سم الضغط على تسجيل.

بعد التسجيل يجب تأكيد التسجيل بالضغط على تأكيد البيانات والتسجيل.

قيمة المصروفات التي تتحدد بناءً على عدد ساعات الدراسة.

وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكترونية في الجامعة بنجاح.

ما هي التخصصات المتاحة بالجامعة

إدارة الأعمال “اقتصاد”.

الإنجليزية وأدابها.

إدارة الأعمال ” أنظمة إدارية”.

تقنية المعلومات والحاسوب.

المصروفات في الجامعة العربية المفتوحة

كانت إدارة الجامعة العربية المفتوحة قد حددت مصروفات العام الدراسي السابق ب 8000 ريال في العام الدراسي الكامل، بمعدل 4000 ريال في كل فصل دراسي شاملة مصروفات الكتب الدراسية.

موعد التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة

يبدأ فتح باب التقديم في الجامعة الأحد القادم 2021/07/25 الموافق 1442/12/15، ويستمر التسجيل حتى يوم 1443/01/21 العام القادم، وشددت إدارة الجامعة على الطلاب الراغبين في التسجيل الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعة العربية المفتوحة

شهادة الثانوية العامة السعودية.

عدد 2 صورة شخصية للطالب حديثة.

صورة من بطاقة الطالب.

دفع المصروفات المقررة من قبل الجامعة.

فروع الجامعة العربية المفتوحة

أعلن الدكتور / علي بن محمد الشهراني، رئيس الجامعة أن الدراسة بالجامعة ستكون في فروع الجامعة في مدن، ” الرياض، جدة، المدينة المنورة، مدينة الدمام، الأحساء، حائل، وقال رئيس الجامعة أن الجامعة تسير ضمن خطة المملكة الإستراتيجية 2030 في تطوير التعليم.