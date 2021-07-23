((… آفة الهدر… ))…. طيبة الشريف الإدريسي

الهدر في حياتنا اليومية متعددالأنماط،ومختلف في نوعيته وكيفيته.

هناك هدر في المال ،وهدر في الغذاء ، وهدر في الدواء وهدر في الصحة ،والوقت ،والأجهزة ،وحتى اثاث بيوتنا ،وغير ذلك كثير.

وعلى سبيل المثال ،المجتمع الذي تجد حاويات نفاياته ذات المقاسات الكبيرة ،ممتلئة ببقايا المطابخ وورق التواليت واكياس النايلون

فهو مجتمع يعاني من الهدر الغذائي والكماليات.

وما تجتمع أوجه الهدر في مجتمع إلا ويكشف عن سوءته سلوكيا وفكريا وفي مفاهيمه وعاداته ووعيه بأهمية إقتصاده الوطني والمجتمعي وعلى المستوى الفردي. ولا يحقق التوجيه الرباني في هذا الجانب عن المبذرين والمسرفين والهدر صورة مطابقة لذلك .

وهنا نتطرق للهدر في الدواء. ففي دراسة صدرت من مركز دراسات الدواء تشير إلى أن نسبة الأدوية المهدرة في السعودية تصل الى 18% من مجموع الأدوية ” المصروفة” من قبل المستشفيات الحكومية . فيما تصل 9% من الأدوية المشتراة من الصيدليات الأهلية .تتجاوز قيمتها المليار ريال سعودي .بمعنى أن مليار ريال في حاويات النفايات .

وإذا رجعنا إلى حدوث الهدر في الأدوية المصروفة للمرضى ، فإن الأطباء يتحملون جزء كبيرا بما يصرفونه للمرضى من أدوية غير مبررة ، أو مكررة

وعدم اِعطاء المريض المعلومات عن الوصفات ،والتأكد من أنها صرفت له قبلا وما زالت تحت تصرفه وأنها ذات تاريخ صالح حتى لا يتم الصرف المضاعف المؤدي للهدر ..فتتكدس الأدوية في ثلاجات الأسر ثم مصيرها إلى حاويات النفايات .

ودور المريض وأهله وأهمية اِطلاع الطبيب على الأدوية التى يتعاطاها المريض

أضف إلى ذلك انحسار دور الجهات المختصة فى تقديم برامج التوعية والتثقيف الدوائي على نطاق شامل لكل أسرة

ولكل فرد مواطن ومقيم .

وتصحيح مفهوم الهدر الدوائي ونتائجه،وإيجاد حلول للفائض.

ثم إن إقتصار دور الصيدلي على صرف الدواء .مسألة تحتاج إعادة النظر .

ف دوره إلى جانب صرف الدواء، تثقيفي تعريفي توعوي .

وعلاقة الصيدلي بالدواء وخصائصه أعمق من علاقة الطبيب بالدواء .

– الهدر يكمن اَيضا في صرف عبوة كاملة للمريض وهو لا يحتاج منها سوي ست أو سبع كبسولات دواء وباقي العبوة مُهدرة ، إلى تخزين الثلاجة وبعد مدة إلى سلة المهملات .

نحتاج إلى حلول واعية أسوة ببعض إجراءات الدول التى تصرف الدواء للمريض بعدد يحدده الطبيب المعالج .فتصرف مثلا خمس كبسولات لخمسة أيام وهكذا

إن وضع هذا المقترح نصب التطبيق فإنها عملية ستحسب بالميزان الاقتصادي موفرة المليارت للوطن والمواطن .

المجتمع يحتاج إلى برامج توعية تفرغ الثلاجات والصيدليات المنزلية من عبوات الأدوية التى مصيرها حاويات النفايات .

المجتمع يحتاج إلى تعليمات تحدد مايتم صرفه من الصيدليات دون وصفة طبية وبخاصة أدوية المضادات الحيوية والمسكنات .

يحتاج المستهلك إلى وعي بأن الدواء الذي لم يُستخدم ومدة صلاحيته وتخزينه صالحين ، يُعاد إلى الصيدليات الحكومية أو الأهلية

وعلى الأطباء تقنين ما يصرف من الدواء الذي يحتاجه المريض .

– المجتمع الواعي هو من يسعى إلى تصحيح مسارات الهدر ،وإغلاق مصارفها.

فإدراك المجتمع أن نتائج مقاومة الهدر تعني سلامة الإقتصاد على كل الأصعدة الوطنية ،وتحسين أوضاع المجتمع هو المطلب للرقي

بالمجتمع ومن ثم بالوطن

دمتم