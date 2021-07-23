نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خيارات الراجحي لتمويل السيارات الميسرة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خيارات الراجحي لتمويل السيارات الميسرة للعملاء بالمملكة، إن مصرف الراجحي يقدم العديد من المميزات والخدمات للمواطنين، فإن تمويلات الراجحي للسيارات تكون ميسرة للمواطنين بالمملكة، فإن كل مواطن لديه العديد من الأحلام يرغب في تحقيقها، فمن ضمن تلك الأحلام يريد كل مواطن امتلاك السيارة في المملكة العربية السعودية، فالمواطنين في المملكة العربية السعودية يستفيدوا من تمويلات السيارات، لذلك أتاح بنك الراجحي الكثير من خيارات تمويل السيارات، فسوف نقدم تفاصيل كل تمويل من تمويلات سيارات الراجحي بالمملكة.

خيارات الراجحي لتمويل السيارات

قام بنك الراجحي بالإعلان عن تمويل السيارات الميسرة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن البنك يتيح العديد من خيارات التمويل الميسر للسيارات كالتالي:

يقدم البنك منتج الإجارة التمويلي وهو عبارة عن تسهيل سداد أقساط العملاء بطريقة مؤجلة لامتلاك سيارة جديدة، حيث أن تلك السيارة تكون ملكا للبنك وتنقل للعميل عندما يقوم بدفع قيمتها، حيث أن العميل يوقع عقد تأجير من البنك مقابل دفع مبلغ أجرة شهرية خلال فترة متفق عليها بين العميل والبنك.

منتج المرابحة يعتبر نظام التمويل كالتالي: قيام المواطن بشراء السيارة بالتقسيط الشهري من خلال البنك في مدة لا تزيد عن 5 سنوات أي عن 60 شهر كحد أقصي.

يوفر تمويل يسمي الإحلال وهذا التمويل يكون عبارة عن تنازل العملاء عن العقد لخاص بالمركبة لعميل آخر يرغب بالمركبة، مع العلم أن هذا التنازل يتم طبقا لأحكام وشروط البنك.

طريقة التقديم علي أي تمويل في بنك الراجحي

إن بنك التنمية يتيح للعديد من المواطنين بالمملكة الحصول علي تمويلاته، حيث أن أي تمويل يعلن عنه بنك الراجحي يوجد به العديد من المميزات، فغن بنك الراجحي من أهم البنوك في تمويل السيارات الميسرة بالمملكة، حيث يوجد الكثير لديه رغبة في الحصول علي تمويلات الراجحي، لذلك يجب أن يسجلوا دخول علي موقع مصرف الراجحي الإلكتروني، كما أن هناك شروط في كل تمويل من التمويلات ولابد من توافرها بالمواطنين، فإن البنك يتيح لكل مواطن حرية التقديم سواء بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب، ويجب أن يتحقق من مدي أهليته لصرف أي تمويل.