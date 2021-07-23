موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين 2021 خطوات الاستعلام برقم الطلب 1442

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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين 2021 ، يهتم المواطن السعودي بالبحث المتزايد بهذه الفترة عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة من خلال الضمان الاجتماعي لعام 1442 في المملكة العربية السعودية، وهي خدمة تقدمها وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية بالمملكة، حيث يستطيع كافة المواطنين أصحاب الدخل المتوسط أن يقوموا بتقديم الكثير، لذا فإن موعد الضمان الاجتماعي أصبح من أهم ما يتم البحث عنه، بعد أن قام كافة المستحقين بالتقديم من أجل الحصول على المساعدة بكافة مناطق وأنحاء المملكة ويترقبها حتى تساندهم في تحسين ظروف المعيشة من خلال الحصول على مبلغ مادي يساعدهم في أن يوفروا احتياجاتهم اليومية وما يحتاجه المنزل، سواء من خلال معاشات الضمان الاجتماعي وغيرها، وقد تم تفعيل هذا البرنامج عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسهل على الأسر الفقيرة أمور حياتهم، وتعين كل من يعاني من الظروف الصعبة التي يتعرض لها العالم بسبب انتشار فيرس كورونا.
موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين 2021
المساعدة المقطوعة تعد مساعدة مالية تتراوح ما بين عشر ألاف ريال حتى ثلاثين ألف ريال، ويتم صرفها طبقاً لبعض الشروط المعينة والأحكام، وقد تم طرحها من قبل وزارة التنمية لفئات معينة مثل الأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكل من لا يوجد له دخل شهري ثابت وكل من يكون بحاجة لإعانة تسانده في تلبية احتياجاتهم اليومية، وقد تمكنت الحكومة السعودية من أن توفر الكثير من برامج الدعم بالفترة الأخيرة جراء انتشار فيرس كورونا المستجد، ولديها رؤية هادفة للملكة 2030 في القضاء نهائياً على الفقر، ويتم صرف المساعدة المالية للمحتاجين لها مرة من كل عام ولا يحق له أن يطلب المساعدة إلا بعد أن يمر عام آخر، على أن ينطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
- على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.
- يجب أن يكون مقيم بالفعل داخل المملكة العربية السعودية ولن يغادر لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر.
- لا يكون لديه أي أملاك مثل منشآت سكنية أو قطعة أرض أو حتى سجل تجاري مدون بإسمه ولا حتى باسم الزوجة.
- يكون متزوج من سيدة سعودية ومعها الجنسية.
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