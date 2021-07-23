نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن انتهاء رخصة السيارة ورسوم تجديدها في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن انتهاء رخصة السيارة ورسوم تجديدها في المملكة العربية السعودية، قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة إلكترونية من خلال شبكة الإنترنت للاستعلام المواطنين وكافة المقيمين داخل المملكة عن انتهاء رخصة السيارة وتجديدها دون الذهاب إلى مقرات المراكز المرورية وذلك من خلال موقع ابشر للخدمات الالكترونية، وسنعرض لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام عن انتهاء رخصة السيارة ورسوم تجديدها في السعودية. الاستعلام عن انتهاء رخصة السيارة قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الالكترونية.

ثم اختر ابشر أفراد.

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح.

قم باختيار “الخدمات الالكترونية”.

ثم اختار ” خدمات المرور”.

بعد ذلك اضغط على الاستعلام على معلومات رخصة القيادة.

وسوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى تطلب منك رقم الهوية الخاص بك.

ثم انقر على كلمة (عرض).

وفى النهاية يتم عرض كافة المعلومات عن موعد انتهاء رخصة السيارة ومعرفة إذا كانت سارية الصلاحية ام انتهت. تجديد رخصة السيارة يتم الدخول إلى لمنصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

قم بتسجيل الدخول أو عمل حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاص بالعميل.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يتم إرسال كود على الهاتف الخاص بك التي قمت بتسجيله.

ثم اكتب رمز التحقق المرسل على الجوال من اجل تجديد رخصة السيارة.

بعد ذلك اختار قائمة خدمات المرور ومنها اختار خدمات السيارات أو المركبات.

ثم اختار تجديد استمارة رخصة السيارة بشرط أن يكون التأمين سارى. رسوم تجديد رخصة السيارة يقدم بنك الراجحي طرق متعددة لدفع مدفوعاتك وسداد فواتيرك وذلك من خلال الأتي: المباشر للأفراد.

تطبيقات الراجحي للهواتف المحمولة الذكية.

شبكة فروع البنوك.

عند الدفع عن طريق حسابك المصرفي فيتم تسجيل الدخول إلى حسابك تحت خيارات المدفوعات الحكومية.

ثم حدد رخصة القيادة. ويجب عليك إدخال جميع التفاصيل كالاتي: نوع الخدمة: رخصة قيادة.

نوع التطبيق: ترخيص إصدار.

اسم المستفيد

المدة كم سنه: 2 أو 5 أو 10 سنوات.

نوع الترخيص:خاص. عقوبة التأخر عن تجديد رخصة السيارة فرضت هيئة المرور في المملكة عقوبات مالية لكل من يتأخر عن تجديد رخصة السيارة وهى كالاتي: دفع غرامة 100 ريال سعودي في حالة انتهاء رخصة السيارة لمدة 60 يوم من تاريخ انتهائها.

منع صاحب السيارة من القيادة في حالة التأخر عن سداد رسوم الانتهاء لأكثر من 3 سنوات.

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