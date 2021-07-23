نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتنم عروض تويوتا بالتعاون مع بنك الراجحي قبل انتهائها الوشيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي السعودي يتعاون مع شركة تويوتا ووكيلها في السعودية، شركة عبد اللطيف جميل، ويطرح عروض تمويل خالية جبارة لكل السعوديين والمقيمين تحت إشراف البنك المركزي بالمملكة، عند شراء أنواع محددة من السيارات بالتقسيط لكن هذه العروض أوشكت على الانتهاء، وتضمنت هذه العروض عدد ضخم من أنجح وأشهر سيارات تويوتا اليابانية في السعودية.

السيارات المشمولة في عروض بنك الراحجي مع تويوتا

سيارة c-hr 2020 التي تعد أحد أكثر السيارات الهايبرد قوة في السعودية وأعلاها كفاءة واعتمادية.

مركبة كورولا التي حققت نسبة مبيعات كبيرة في الربع الأول من عام 2021 في السعودية.

سيارة فورتشنر موديل العام العائلية.

مركبة إنوفا 2021

سيارة لاندكروزر 70

مركبة برادو 2021

سيارة رش موديل العام

يارس 2021

موعد انتهاء عروض تويوتا مع بنك الراجحي

سوف تنتهي عروض تويوتا بالتعاون مع بنك الراجحي بانتهاء الشهر الجاري وتحديدًا في يوم 31 يوليو من عام 2021.

تفاصيل عروض بنك الراجحي مع تويوتا عبداللطيف جميل

جميع السيارات المذكورة في المقالة سيتم البدء في تقسيطها بدون دفعة أولى

أقساط شهرية بنسبة فائدة جذابة على حسب نوع السيارة وسعرها

تم حساب جميع الأقساط الشهرية الآتي ذكرها على أساس استمرار عقد الإيجار لمدة 60 شهر على أساس معدل فائدة سنوي 6.48%.

قسط كورولا 2021 هو 1015 ريال شهريًا تقريبًا.

1400 ريال تقربيًا كل شهر للحصول على c-hr2020.

حوالي 1600 ريال كل 30 يوم لشراء فورتشنر.

مبلغ 1412 ريال لتقسيط سيارة إنوفا 2021 شهريًا.

نحو 2000 ريال للحصول على سيارة برادو 2021

العرض أيضا يشمل يارس من خلال دفع 780 ريال شهريًا للحصول على موديل 2021 من الموديل الشهير.

نحو 950 ريال للحصول على راش 2021.

رقم وكالة تويوتا في المملكة العربية السعودية

يمكنك الاستعلام عن تفاصيل العروض بدقة لمعرفة كل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الشراء من خلال الاتصال بالرقم التالي من داخل المملكة:

8002442211

ملحوظة: الرقم المرفق أيضا يعمل من خلال تطبيقات الرسائل السريعة واتس آب.

كيفية التواصل مع بنك الراجحي

يمكنك الاتصال بالرقم التالي:

8001241222 وذلك من أجل الاستعلام عن أكثر من أمر منها: