نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أفضل شركات التمويل الشخصي بدون كفيل في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر شركات التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية شركة متاجر للتمويل الشخصي للأفراد ، كما تقدم الشركة عدد من التمويلات الأخرى كتمويل المنشآت بتسهيلات ميسرة، وقد وفرت الشركة شروط ورابط التقديم على موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، حيث يمكن للعملاء الدخول إلى الموقع ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بتمويل الأفراد وتمويل المنشآت الصادر عن الشركة، وبالتعريف عن متاجر فهي احد الشركات الرائدة المتصدرة لأولويات العملاء في المملكة، حيث بدأت الشركة نشاطها بتاريخ 1413هـ أي يبلغ عمرها ما يقارب 30 سنة، وقد قامت الشركة بفتح عدة فروع لها في مدن مكة المكرمة والرياض والطائف والدمام، ويعتبر الفرع الرئيسي لها في مدينة الرياض، كما تعمل الشركة على بيع السيارات والأجهزة المنزلية تستهدف من خلالها شريحة واسعة من قطاع الأفراد الموظفين منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بالإضافة إلى شريحة من أفراد القطاعات شبه الحكومية والشركات المساهمة لموظفي البنوك.

أفضل شركات التمويل الشخصي بدون كفيل وما هي شروط تمويل متاجر

كما ذكرنا فإن متاجر إحدى الشركات المهمة في المملكة رفقة الشركة السعودية للتمويل وشركة أصول الحديثة وغيرها، وبالمجيء إلى شروط تمويل الأفراد فهي ميسرة وموضحة على النحو التالي:

راتب العميل يجب أن يفوق 4,000 ريال سعودي شهريا

يشترط أن يكون راتب الكفيل في حال كان التمويل مع كفيل 4.000 ريال سعودي

إذا أردت الحصول على تمويل بدون كفيل فسيكون أقل من مبلغ التمويل الذي يشترط وجود كفيل

مدة تمويل شركة متاجر يصل إلى 5 سنوات

الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من حيث الخدمة ستة أشهر والقطاع الحكومي ثلاثة أشهر

التمويل الذي يحتاج كفيل يشترط ان يكون الكفيل في أحد المناطق التي يتواجد فيها فروع الشركة والتي تم ذكرها سابقا بمدن الطائف والدمام والرياض ومكه المكرمة

لا يحتاج التمويل لدفع رسوم إدارية

البيع دون كفيل للموظفين في القطاعات شبه الحكومية والحكومية مع تطبيق الإجراءات الخاصة بالشروط والأحكام المتعلقة بـ التمويل الشخصي.

كيف اطلب منتج تمويل الأفراد دون كفيل

يمكن التوجه إلى رابط البوابة الإلكترونية لشركة متاجر ومن ثم تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي ، والموضحة على النحو الآتي: