شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في السعودية 1443

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شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

يمكن للموظف في المملكة العربية السعودية الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا تم استيفاء الشروط التالية:

يختلف استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لطول الفترة التي قضاها الموظف في العمل.

في حالة انتهاء عمل الموظف بشكل طبيعي ، يمكنه الحصول على راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، بالإضافة إلى شهر كامل لأكثر من 5 سنوات من العمل.

من أجل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، من الضروري أيضًا أن يكون هناك تقدير من صاحب العمل.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة: تقدم الحكومة السعودية دفعة كاملة لمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الذين عملوا في الحكومة لمدة 10 سنوات.

بالنسبة لأولئك الذين عملوا لمدة خمس سنوات ، تمنحهم الحكومة ثلثي بدل نهاية الخدمة.

أولئك الذين عملوا لمدة عامين ولكن أقل من خمس سنوات سيحصلون على ثلث مكافأة نهاية الخدمة.

أحكام خاصة بشأن بدل نهاية الخدمة

لا يتم تضمين دعم الأجور مثل بدل النقل أو بدل السكن في بدل نهاية الخدمة ، ويتم حساب قيمة آخر راتب أساسي فقط.

إذا استقال الموظف طواعية دون إكمال الخدمة في نهاية العام ، تلغى مكافأة نهاية الخدمة.

يستحق الموظفون ذوو الخدمة الطويلة مكافأة نهاية الخدمة إذا خدموا لأكثر من عام ، ولا تُحسب أيام العمل والأجور كمكافآت.

إذا كان صاحب العمل مستحقًا لمستحقات الموظف ، فيحق له خصمها من رسوم إنهاء الخدمة.

يستحق الموظفون الذين عملوا أقل من خمس سنوات أجر 21 يومًا عن كل سنة خدمة.

يحق للموظفين الذين عملوا لأكثر من خمس سنوات الحصول على أجر 30 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة بعد خمس سنوات.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المغتربين