نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج التمويل العقاري المدعوم عبر البنك البريطاني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر منتج التمويل العقاري المدعوم من أكثر التمويلات تفضيلا بالنسبة للعملاء الراغبين بالحصول على أحد المنتجات التمويلية حيث يتم تقديم دعم لمن يحصل على التمويل وفق شروط ومعايير محددة، ويتم تقديم الدعم من طرف صندوق التنمية العقارية ، حيث يقوم بدفع نسبة من أرباح التمويل تتراوح ما بين 35% وحتى 100% بحسب مصفوفة الدعم، وبالتعريف عن المنتج فهو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح عن طريق صندوق التنمية العقاري، بمبلغ يصل إلى نحو 500 ألف ريال، هذا ويقدم التمويل للمستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. تعرف على مزايا منتج التمويل العقاري المدعوم يتوافق منتج التمويل العقاري مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية إمكانية الاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية الاحتياجات المختلفة

الحد الأقصى لتمويل البنك السعودي البريطاني خمسة ملايين ريال سعودي

التمويل من حيث المدة يصل إلى 30 سنة هذا في الأحوال العادية، أما المنتجات المدعومة من صندوق التنمية ووزارة الإسكان فتصل المدة إلى 25 سنة مع إمكانية الحصول على التمويل العقاري بصفة تضامنية بين الأقارب من الدرجة الأولى أو بين الزوج والزوجة

توفير تغطية تأمينية مجانية في حال حصول العجز الكلي أو الوفاة للعميل لا قدر الله

إجراءات سريعة وميسرة أثناء التقديم

توفر أقساط مرنة بحسب احتياجات العملاء المختلفة

منتج التمويل الجديد يتمتع بمعدل نسبة سنوية ثابت ومنافس

هناك إمكانية تقسيط الدفعة المقدمة. ما هي معايير تمويل صندوق التنمية الاجتماعية المدعوم عبر ساب لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل منتج برنامج التمويل العقاري التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك ساب

التوجه إلى المتقدم يشترط أن يكون من المواطنين السعوديين

عمر المتقدم يجب أن يكون في سن الـ 21 سنة مع بداية التمويل ويشترط أن لا يزيد عن 65 سنة مع انتهاء آخر قسط

مدة الخدمة يشترط أن تكون ثلاثة أشهر على الأقل لكافة العملاء

الحد الأدنى للراتب الإجمالي للعميل يجب أن يكون 5.000 ريال وأن يكون بالحد الأدنى 3,000 ريال سعودي للمتضامِنين

يتوجب أن يتم تحويل الراتب للبنك البريطاني السعودي حيث يعتبر شرط أساسي

يشترط أن يكون العقار المستهدف ضمن حدود أراضي المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتج التمويل العقاري المدعوم عبر البنك البريطاني السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.