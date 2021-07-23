E3tmarna موعد حجز العمرة 1442 تطبيق اعتمرنا للحصول على تصاريح العمرة

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عمر شويل - جدة موعد حجز العمرة 1442عبر تطبيق اعتمرنا بعد أن قامت وزارة الحج والعمرة بالانتهاء من موسم الحج الحالي 1442 والسماح بانطلاق موسم جديد لزيارة بيت الله الحرام بالعمرة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء بنجاح من الحج ولم يتم تسجيل حالات لفيروس كرونا وبذلك تم السماح بانطلاق موسم العمرة حسب العديد من الإجراءات لتامين ضيوف الرحمن.
وزارة الحج والعمرة والتصريحات الأخيرة
حيث أعلن السيد الدكتور عبد الفتاح المشاط الوزير الأول في وزارة الحج والعمرة السماح بإطلاق موسم جديد للعمرة هذا العام، والذي يتم تحديده على مدار العام حسب الشروط والإجراءات اللازمة للحضور والإجراءات الاحترازية المطلوبة، حيث قامت الوزارة بالتشديد على تلك الإجراءات في موسم الحج وقامت الوزارة بمتابعة جميع زوار بيت الله الحرام بتأمين وزارة الداخلية وكذلك المتابعة التامة من وزارة الصحة بالفحص والعلاج، وبعد أن انتهى موسم الحج تم حصر النتائج التي أفاد بالنجاح التام في هذا الموسم والأهم هو عدم حدوث اية إصابات بين صفوف الزائرين، وبذلك تكلل وزارة الحج والعمرة النجاح الذي حققته بفتح باب العمرة.
موعد حجز عمرة 1442
أعلن السيد الدكتور عبد الرحمن المشاط وزير الحج والعمرة انطلاق موعد حجز العمرة في العام الهجري الجديد ابتداء من 15 ذي الحجة 1442 والذي يتم عبر تطبيق اعتمرنا، حيث يقوم الراغب في العمرة بمتابعة جميع شروط العمرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستيفاء كافة شروط التسجيل، ويتم الحجز ودفع مبالغ العمرة وتأكيد الحجز جميعا عبر نفس التطبيق، بينما يكون الحصول على تصاريح العمرة حسب ما تقوم الوزارة بتحديد موعد له فيما بعد.
كيفية حجز عمرة عبر تطبيق اعتمرنا
- يقوم الراغب في العمرة بالدخول على تطبيق اعتمرنا الذي يتم تنزيله على الهاتف النقال من خلال جوجل بلاي.
- يتم الدخول المباشر عبر الحساب الشخصي للمستخدم الذي قام بتسجيله مسبقا أو أن يتم عمل حساب جديد.
- إذا أراد المستخدم اصطحاب مرافقين فعليه إدخال أسمائهم وبياناتهم.
- يقوم بتحديد طريقة الدفع ويتم الدفع الإلكتروني باتباع الخطوات اللازمة.
- يتم حجز العمرة وزيارة الروضة الشريفة والصلاة في الحرم.
- يجب الموافقة على شروط العمرة والإجراءات الاحترازية.
- يتم الاحتفاظ بالباركود الذي يتسلمه المسجل ليظهره لموظفي الحرم عند الدخول.
- لابد من تأكيد الطلب قبل تسجيل الخروج.
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