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عمر شويل - جدة طريقة الحصول علي تمويل تمام احصل على تمويل سريع بمبلغ 5000 ريال ،تم إنشاء منصة تمويل تمام في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة العديد من مواطني المملكة العربية السعودية ، كما أنها وفرت لهم هذا التمويل الشخصي السريع مع بعض الشروط والأحكام التي يجب أن يستوفيها العميل الذي يريد هذا التمويل ، كمنصة إلكترونية للتمويل ، تم إنشاء تمام لتسهيل عملية البحث والتقدم للحصول على التمويل عبر الإنترنت.

تمويل تمام

تمام تمويل هي شركة تقنية مالية سعودية (Fintech) تأسست عام 2019 هدفها تقديم تمويل سريع بدون بنك ، دون الحاجة إلى تقديم العديد من المستندات المعقدة ، وهذه المستندات متوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتجعل الكثير الناس يعانون من مشاكل مالية. حيث أن هذه خدمة تمويل مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي ، فهي تهدف إلى تقديم تمويل متناهي الصغر بقيمة لا تزيد عن 5000 ريال سعودي وسداده في فترة زمنية قصيرة.

طريقة الحصول علي تمويل تمام

تعتبر للتمويل من أسرع خدمات التمويل في المملكة العربية السعودية ، ويمكنك الحصول على تمويل بسهولة وسرعة في غضون دقائق قليلة:

قم بتنزيل التطبيق.

تسجيل الدخول.

تقدم بطلب التمويل.

بعد الانتهاء من التسجيل من خلال التطبيق وطلب الأموال ، سيتم احتساب أهليتك على الفور.

سيكون المبلغ الإجمالي للأموال في محفظتك الإلكترونية.

تحويل الأموال إلى أي حساب مصرفي في المملكة باستخدام خيار التحويل في تطبيق تمام.

إذا لم يكن البنك الذي تتعامل معه مدرجًا في القائمة ، فيرجى التحويل من داخل المملكة إلى حساب مصرفي محلي.

بعد مراجعة الطلب من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً من الأحد إلى الخميس ، سيتم إيداع جميع الأموال في حسابك المصرفي.

إذا لم تقم بإيداع الأموال في حسابك المصرفي بعد الساعة 9 صباحًا من صباح اليوم التالي على أبعد تقدير ، فلا تقلق واتصل بـ “تمويل والتمويل” وقم بتزويدهم بالرقم المرجعي للمعاملة أو لقطة شاشة توضح عملية التحويل بإذن الله. حلها في أقرب وقت ممكن.

اقبل المال وحل جميع مشاكلك المالية دون الحاجة إلى القلق بشأن الميزانية.

ادفع تمويل تمام من خلال تطبيق تمام للتمويل من خلال النقر على خدمة التحويل السريع عبر بطاقة مدى أو أي بطاقة ائتمانية أو

حسابك المصرفي أو بطاقة الصراف الآلي ، ثم الضغط على طلب رقم محفظة تمام للتمويل عبر الإنترنت.

شروط وأحكام تمويل تمام

يجب عليك دفع قرضك القديم قبل أن تتمكن من التقدم للحصول على قرض جديد وبعد ذلك يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل بالكامل.