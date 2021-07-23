نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث البيانات وموعد صرف الدفعة 45 شهر أغسطس من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا الوقت من كل شهر تبدأ عمليات البحث بشكل مستمر حول موعد صرف دعم الدفعة القادمة للشهر القادم، وبناءً على خطة برنامج حساب المواطن فإنه من المفترض أن يتم صرف الدفعة 45 شهر أغسطس في الموعد المحدد لها في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي وهذا يوافق يوم الثلاثاء، ونذكر إنه مع بداية الشهر الجديد تصدر نتائج الأهلية الدفعة 45 شهر أغسطس التي تبين للأشخاص المستفيدين هل لهم الأحقية في الحصول على الدعم أم لا، ويتم حساب قيمة الدعم من خلال خدمة الحاسبة التقديرية، وبمجرد أن يتم الإيداع في الحساب البنكي وفحصه يتم تزايد عمليات البحث حول تقديم طلب الاعتراض بالخطوات.

موعد صرف الدفعة 45 شهر أغسطس من حساب المواطن:

يتبقى أيام قليلة على صرف الدفعة القادمة، حيث من المقرر أنه يتم صرف الدفعة في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر أغسطس، وهذا وفقاً لتوحيد موعد الصرف تبعاً للتقويم الميلادي الذي يوافق 10 من كل شهر ميلادي، ويتغير الموعد إذا وافق الصرف أجازة رسمية فهنا يتم تغيير الموعد قبل أو بعد بيوم، فقد وصل إجمالي الدفعات منذ نشأته حتى اغلدفعة الأخيرة 44 شهر يوليو 2021 حوالي 99 مليار ريال سعودي، بينما وصلت مبالغ الأثر الرجعي 808مليون ريال سعودي.

نتائج الأهلية والحاسبة التقديرية:

نتائج الأهلية الدفعة 45 شهر أغسطس يتم الإعلان عنها في اليوم الموافق 1 من كل شهر وذلك ليبين أحقية الأشخاص المتقدمين في الحصول على الدعم من عدمه، ويتم معرفة الأحقية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن، ومن جانب آخر فإن برنامج حساب المواطن يعرض العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن هذه الخدمات خدمة الحاسبة التقديرية، حيث تهدف إلى إمكانية حساب قيمة الدعم من خلال الدخول على رابط البرنامج.

تحديث بيانات المستفيدين في حساب المواطن:

أكد برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المستفيدين، وذلك بهدف التمكن من الحصول على الدعم دون مواجهة أي مشاكل، ويتم تحديث البيانات إذا حدث بها أي تغغير ومن البيانات التي يجب التأكد منها بشكل مستمر “رقم الهاتف – البريد الإلكتروني -عدد أفراد الأسر”.

تقديم شكوى طلبات الاعتراض:

أتاح البرنامج خدمة تقديم طلبات الاعتراض، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية تقديم طلبات الاعتراض في حالة أن الدعم الخاص بالمواطن جاء ناقص أو زيادة أو امتنع وكان صفر، فأشار البرنامج إنه من الضروري عن القيام بتقديم طلبات الاعتراض هو اتباع خطوات تقديم الطلب حتى يتم النظر فيه دون أي مشاكل:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن

تسجيل الدخول

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

اختيار أيقونة أو خدمة طلبات الاعتراض

يقوم المواطن بالضغط على تقديم طلبات الاعتراض

يقوم بكتابة كافة البيانات التي يحتاجها أثناء تقديم الطلب

إرفاق ما يثبت تقديم طلب اعتراضه.

تطبيق حساب المواطن للهاتف المحمول:

أطلق البرنامج من خلال صفحته الرسمية تطبيق حساب المواطن للهواتف وفقاً لنظام الأندرويد و IOS، والهدف من توفير هذه التطبيقات هو سهولة الاستخدام وتخفيف الضغط، وتيسير على المواطن بإمكانية التواصل بكل سهولة مع البرنامج، بالإضافة إلى توفير خدمة صوتك مسموع.