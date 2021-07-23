نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء سيارة بالتقسيط الميسر للمواطنين من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شراء سيارة بالتقسيط الميسر للمواطنين من بنك الراجحي بالمملكة، حيث أن بنك الراجحي يوفر للمواطنين بالمملكة العديد من الخيارات لتمويل السيارات، حيث أن هدف البنك الرئيسي هو تحقيق أحلام العملاء والوصل إلي راحتهم، لذلك يقدم لهم البنك هذه التمويلات للمساعدة علي امتلاك سيارة أحلامهم، فإن البنك يقدم سيارات جديدة وشبه جديدة وسيارات مستعملة، ويمنح فرصة لكل مواطن داخل المملكة فرصة امتلاك السيارة بشكل ميسر، ومن ضمن أنظمة الامتلاك تمويل شراء سيارة بالتقسيط بكل سهولة ويسر، وسوف نقدم التفاصيل لجميع العملاء عبر موقع ثقفني الإلكتروني في أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط تمويل شراء سيارة بالتقسيط

إن مصرف الراجحي ذكر شروط التقديم علي تمويل لشراء سيارة بالتقسيط، حيث أن الشروط تختلف إذا كان المواطن متقاعد أو سعودي أو غير سعودي، فسوف نوضح شروط المتقدمين للتمويل متقاعدين والسعوديين وغير السعوديين تكون كالتالي:

لابد أن تكون قيمة الحد الأدنى من الدخل 1900 ريال سعودي.

يكون عمره لا يزيد عن 65 عام إذا كان متقاعد مدني.

في حالة المتقاعد العسكري يتم تحديد أقصي سن وفقا لرتبته العسكرية عند تقاعده.

أوراق التقديم للحصول علي التمويل

يعلن بنك الراجحي عن تمويل جديد لامتلاك سيارة بالتقسيط، حيث سبق وقدم تمويل سيارة ميسر للمواطنين بالمملكة، وأوضح شروط التمويل وذكر الأوراق المطلوبة للحصول علي هذا التمويل الميسر، فإن التقديم علي ذلك التمويل من خلال تسجيل الدخول علي صفحة التمويل الرسمية من مصرف الراجحي، فإن تلك المستندات المطلوبة للمتقاعدين أو مواطنين سعوديين أو غير سعوديين تكون كالأتي: