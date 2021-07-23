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عمر شويل - جدة أقل البنوك نسبة في التمويل الشخصي في السعودية 1443 وأسماء البنوك ،أقل نسبة بنوك في التمويل الشخصي 2021 يبحث عنها الكثير من الموظفين والمواطنين في المملكة العربية السعودية ، ومن المعروف أن هناك العديد من البنوك التي تقدم خدمة الحصول على التمويل الشخصي مع تسهيلات في السداد وشروط ميسرة متاحة لمعظم المجموعات ، ومن خلال هذه المقالة سيتم شرح أقل نسبة البنوك في التمويل الشخصي 2021 المملكة العربية السعودية المشاركة في تقديم قرض شخصي بأقل هامش ربح لتسهيل العملاء.

أقل البنوك نسبة في التمويل الشخصي

يما يلي أدنى نسبة البنوك في التمويل الشخصي 2021 والتي تقدم عروضاً خاصة لقروض التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين. من المعروف أن سعر الفائدة يختلف حسب اللوائح المتبعة من قبل كل بنك. بعض البنوك تحصل على نسبة منخفضة وتزيد من عدد الملء ، وبعضها يزيد النسبة حسب القوانين المنظمة للعمل. معها ، ومن بين البنوك السعودية الأدنى ، نسبة هامش الربح عند الحصول على قرض تمويل شخصي هي كالتالي:

بنك ساب : أقل نسبة 3.12٪ ، ويتم الحصول عليها مقابل تقديم خدمة التمويل الشخصي ، مع اشتراط تحويل الراتب للموظف ، على ألا يقل راتب الموظف عن 3000 ريال سعودي.

مصرف الأول : أدنى نسبة 3.79٪ مقابل حصول العميل على تمويل شخصي ، مع ضرورة تحويل راتب العميل إلى البنك ، ويجب ألا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي.

بنك الرياض يُقدم قرض التمويل الشخصي بنسبة تصل إلى 1.32٪ ، ولا يحتاج العميل إلى تحويل الراتب ، ويجب ألا يقل صافي الراتب عن 3000 ريال سعودي.

مصرف الجزيرة لا توفر نسبة ثابتة عند تقديم تمويل شخصي للعميل ، ولكنها تتطلب تحويل راتب ، وتمويل شخصي يصل إلى 15000 ريال سعودي.

البنك السعودي الفرنسي يحصل البنك على نسبة لا تزيد عن 1.69٪ للعميل للحصول على قرض تمويل شخصي ، ويشترط تحويل الراتب ، ويجب ألا تقل قيمة الدخل عن 3500 ريال سعودي.

بنك سامبا يحدد هذا البنك نسبة 1.88٪ لقرض التمويل الشخصي ويطلب من العميل تحويل الراتب ويشترط أن يكون أقل راتب للعميل 2500 ريال سعودي.

يعتبر بنك الرياض من أدنى البنوك في التمويل الشخصي لعام 2021 ويقدم قروضاً مع تسهيلات في السداد

حيث يمكن للعميل سداد قيمة القرض على دفعات شهرية متساوية وبنسبة ربح منخفضة للغاية ، وعلى أساس أهم الشروط و الظروف:

ألا يقل عمر المقترض عن 18 سنة

لا يقل صافي الراتب للعميل عن 3000 ريال

ألا تقل مدة خدمة العملاء عن 12 شهرًا في مقر عمله لمن تبدأ رواتبهم من (3000 إلى 3999) ريال.

لا يشترط البنك مدة خدمة محددة لمن تبدأ رواتبهم من (4000) ريال سعودي.

يأخذ البنك في الاعتبار سن التقاعد للموظفين ذوي الرتب العسكرية

يجب إيداع الراتب في حساب بنك الرياض من خلال نظام “سريع”.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض

مزايا التمويل الشخصي من بنك الرياض كالتالي: