نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الميسرة والسريعة لتمويل بأقل راتب وبدون تحويل للراتب من تسهيل للتمويل بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الشروط الميسرة والسريعة لتمويل بأقل راتب وبدون تحويل للراتب من تسهيل للتمويل يبحث الكثير من المواطنين علي قروض بالتقسيط وتسهيلات في الحصول عليه، وقد عملت شركة تسهيل للتمويل في المملكة علي تقديم منتجات تمويلية، بهامش ربح ثابت، وهذا القرض يلبي الاحتياجات المالية للأفراد من مواطنين أو مقيمين، ثم يمكن للمواطن المتقاعد الاستفادة من هذا التمويل الشخصي بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة، وتعتبر شركة تسهيل من أوائل الشركات التي تقدم منتجات تمويلية، بصيغة إسلامية وتسهيلات عديده وخيارات للسداد، وتتناسب مع الراتب الشهري للعميل، فهناك مميزات كثيرة لهذا التمويل الشخصي، وشروطا أيضا للحصول علي التمويل، ومن خلال موقع ثقفني وهذا المقال، سنتعرف علي الشروط والمميزات والمستندات للحصول علي التمويل.
الشروط الميسرة والسريعة لتمويل بأقل راتب وبدون تحويل للراتب من تسهيل للتمويل
تقدم الشركة تمويل فوري وكاش بدون كفيل ولا تحويل راتب، ويتميز التمويل بمميزات كثيرة منها:
- متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- التمويل للموطنين والمقيمين أيضا بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.
- ثم هامش ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل.
- السرعة في إنهاء التمويل واجراءاته.
- توفر مبالغ مالية تلبي احتياجات العملاء من جميع الجنسيات.
- ثم التقسيط من خلال أقساط شهرية مجدولة حتي ست وثلاثون شهرا.
شروط الاستفادة من التمويل من تسهيل للتمويلات
- التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويلات الشركة المتحدة للخدمات المالية.
- تعبئة النموذج الخاص بالتمويل.
- لا يقل عمر المتقدم عن 21-25 سنة لا يقل الراتب عن اثنا عشر ألف ريال .
- يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص.
- إذا كان العمر من 25-60 سنة لا يقل الراتب عن خمسة الأف ريال سعودي.
- مدة الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص ثلاثة شهور علي الأقل.
- ثم يكون المتقدم يعمل في جهة معتمدة لدي الشركة.
- أما المتقاعد لا يزيد عمرة عن سبعون ولا يقل راتب التقاعد عن خمسة الأف ريال سعودي.
- المتقاعد يجب أن يكون مشترك في برنامج التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل
- كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور.
- الهوية الوطنية للسعودين، وصورة من الجواز للمقيمين.
- إثبات من الشركة انه موظف بها وبيان بالراتب الشهري.
أسئلة شائعة للحصول علي التمويل من تسهيل
- ما هو الحد الأدنى للراتب للتمويل؟ أربعة ألف ريال لتمويل السيارات وخمسة ألف ريال سعودي للتمويل الشخصي.
- ماهي فترة التمويل القصوى؟ ستون شهر، ويمكن تمديد العقد لفترة سنه أو سنتين إضافية عند استحقاق الدفعة الأخيرة وعدم المقدرة على دفعها.
- هل ضريبة القيمة المضافة مطبقة علي جميع الخدمات التمويلية؟ نعم، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على حلول تمويل التأجير، ويطبق أيضا على الرسوم الإدارية ومبالغ التأمين، ثم لا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القرض الشخصي.
- هل توفر التمويل العقاري؟ نحن لا نقوم بالتمويل العقاري.
- كيف اعرف اقرب فرع لي؟ يمكنك معرفة أقرب فرع من فروع التيسير للتمويل عن طريق زيارة صفحة (الوصول إلينا) أو الاتصال بنا على 920010181.
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