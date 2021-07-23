نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في دعم ريف ١٤٤٣ وتعرف على خطواتها و شروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في المملكة العربية السعودية، تقوم بتقديم الكثير من البرامج والدعم التي من خلالها تساعد الكثير من فئات المجتمع سواء كانو متوسطى الدخل أو منخفضي الدخل، وذلك لرفع مستوى المعيشة و الظروف الصعبة التي تواجه الحياة، ومن البرامج برنامج دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة، وهذا البرنامج يتم تقديمه عن طريق الحكومة السعودية لصغار المزارعين وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة المستفيدين والمستحقين للدعم وذلك لأن تسعى المملكة العربية السعودية تطوير الزراعة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطنى السعودي، ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني نستطيع أن نوضح لكل متابعينا عن شروط التسجيل في دعم ريف، خطوات التسجيل في دعم ريف ١٤٤٣

أولا: خطوات التسجيل في دعم ريف ١٤٤٣

يتم التقديم فى دعم ريف ١٤٤٣ للحصول عليه عن طريق التقديم من خلال الدخول على منصة ريف الإلكترونية، أو يتم التسجيل من خلال الاتصال بالرقم الموحد التي يتم توفيرها بواسطة وزارة الزراعة السعودية، ويمكن التسجيل بشكل الكتروني عن طريق البوابة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول مباشرة إلى منصة ريف الإلكترونية.

يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رقم الجوال، تأكيد رقم الجوال، الرمز المرئي.

يتم الاقرار بصحة البيانات التى أدخلها المتقدم ومن ثم يتم انشاء الحساب.

يتم تسجيل الدخول للحساب من خلال ادخال البيانات التالية: رقم الهوية، كلمة المرور، رمز التحقق، الضغط على ايقونة دخول.

يتم تحديد البرنامج الذى يرغب للمتقدم دعمة ثم يتم الضغط على كلمة تقديم

يتم ملئ البيانات المطلوبة: البيانات الشخصية، بيانات المشروع و المهنة.

يتم تقديم دراسة للمشروع الخاص بالمتقدم وكذلك التحليل المالي والاقتصادي.

يتم إرفاق الأوراق أيضا المستندات المطلوبة ويتم تقديم الطلب، الشروط التسجيل في دعم ريف ١٤٤٣

شروط التسجيل في دعم ريف ١٤٤٣