نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حساب بنكي ثاني من بنك الراجحي 1442 والمستندات المطلوبة لذلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف البنكية الموجودة في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم عدد كبير للغاية من الحلول التمويلية والمصرفية والقروض الائتمانية لعملاء التابعين له، مما يؤهله إلى أن يصبح المصرف الأول على مستوى المملكة، وفي لفترة الأخيرة كان هناك عدد كبير من التساؤلات حول إمكانية فتح حساب بنكي ثاني في بنك الراجحي، والذي يعتبر من الضروري تواجده لدى البعض لإتمام مجموعة من التعاملات المالية من خلاله، ويساعد هذا الحساب على إدارة الأموال بشكل سلس وسهل للغاية.

طريقة فتح حساب ثاني من بنك الراجحي

أصبح الآن من الممكن أن يقوم المواطنين بفتح حساب ثاني في مصرف الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال الدخول على الموقع والنقر على أيقونة فتح حساب، وبعدها اختيار فتح حساب جاري، سوف تنتقل مباشرة إلى صفحة فتح حساب ثاني في البنك، تقوم بالنقر على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، وتسجيل البيانات المطلوبة وهي: (نوع الهوية، رقمها، الجنسية، اللقب، رقم الهاتف، البرد الإلكتروني، المبلغ الأقصى للصرف في الشهر لعملية الواحدة، الدخل الشهري).

خطوات فتح حساب ثاني في مصرف الراجحي

بعد تسجيل البيانات السابقة يتم تسجيل رمز التحقق، والنقر على التالي، وفيما بعد تظهر مجموعة من البيانات الأخرى يجب تسجيلها بكل دقة وحرص، ثم النقر على زر إتمام الطلب، وبذلك تكون قد قمت بفتح حساب جديد على مصرف الراجحي.

طريقة لفتح حساب في مصرف الراجحي للأطفال

إذا كنتم ترغبون في تسجيل الأطفال في مصرف الراجحي، يمكنكم اتباع الخطوات الالكترونية التالية: