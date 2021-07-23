نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.. وما هي حاسبة التمويل الشخصي وطريقة استخدامها؟؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير للغاية من التساؤلات التي تدور في المملكة حول طريقة تمكن المواطنين من الاستعلام عن التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وطريقة الحصول عليه، ومن أبرز البنوك التي تقدم التمويل الشخصي هو بنك الراجحي الأشهر على مستوى المملكة العربية السعودية، والذي له عدد كبير للغاية من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، لتغطية كل المدن المتواجدة فيها، ويتخذ التمويل الشخصي عدد من الأشكال من بينها قرض السيارة والزواج والعقارات والاستثمارات المختلفة.

التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

أصبح الآن من الممكن أن يحصل أي مواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بكل سهولة، وتتوقف قيمة القرض على الراتب الشهري الذي يحصل عليه لمواطن، بشرط أن لا يقل عن ألفين ريال سعودي في الأسبوع، كما أنه من المتاح أن يتم الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب، وهي من أبرز المميزات التي يتسم بها المصرف، وقلما تواجدت في مصارف أخرى، حيث أن هناك العديد من المؤسسات التي لا تتقبل فكرة تحويل الراتب.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي

يجب أن يكون عمر المتقدم على التمويل من 25 سنة إلى 55 سنة وبالنسبة للمتقاعدين لا يزيد عن 70 سنة.

يمكن للسعوديين والوافدين في المملكة السعودية الحصول على هذا التمويل.

يمكن الحصول على التمويل خلال نصف ساعة فقط بعد تقديم الطلب عليه، حيث أنه يتميز بسهولة الإجراءات.

يمكن سداد هذا القرض على أطول فترة سداد والتي تصل إلى خمسة سنوات.

يبدأ الاقتراض في مصرف الراجحي من 50 ألف ريال سعودي حتى 500 ألف ريال سعودي.

هناك تمويل خاص للأطباء يبدأ من 500 ألف ريال سعودي.

حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي

أطلق مصرف الراجحي حاسبة التمويل الشخصي التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن قيمة القسط وعدد الأقساط المتبقية من مصرف الراجحي، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك واختيار حاسبة التمويل، وتحديد المكان التابع له عمل المواطن، وجميع البيانات المطلوبة، حتى يتمكن من التعرف على جميع المعلومات حول القرض الشخصي له.