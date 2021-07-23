هل تعلم أن بداخل كل إنسان منا أب داخلي ؟
عندما توبخ نفسك بالأنتقاد أو إنك تكون قاسي على نفسك فهذه الأنتقاد المتواصل يسبب عادةً تراكمات سلبية، فهل أخترت لنفسك أن تكون الأب الداخلي بأستمرار ؟ المشكلة أننا ليس لدينا أتصال دائم مع مشاعرنا ، وأحاسيسنا الداخلية ونرغب دائماً بالأنغلاق على أنفسنا.. هل أنت على استعداد لتتعلم أشياء جديدة لم تكن تعرف عنها شيئا من قبل؟ . هل أنت مستعد لرمي كل المفاهيم الخاطئة القديمة التي لم تعد مفيدة . والآن ركز على نفسك إلى اللحظة التي أنت فيها الآن ما الذي يجعلك قاسي على نفسك الى هذه الحد ؟ قد تكون أمامك رحلة صعبة للتغير ولكن الحياة فرصة يمكنك من خلالها منح الحب لنفسك، في الماضي ، في الحاضر ، وفي المستقبل . أنت تعرف أنه بمقدورك أن تكون شخصًا أفضل مما أنت عليه . هل مازلت تصر على عدم رغبتك للتغير أو أن تتحرر من المعتقدات الخاطئة تجاه نفسك التي أنت الآن متورط بها ؟ هل مازلت تنتظر حلول خارجيه لتنقذ نفسك بدلا أن تنقذ نفسك ؟ لن تستطيع حل مشاكلك وأنت على نفس المستوى الفكري ، تخيل نفسك في متاههة وعليك أن تجد المخرج ستتعب كثيرًا لتجد المخرج ولكن وأنت تسير سترى جميع الوجهات الخاطئة التي مريت بها لتتعلم مرةً أخرى أن لا تعبرها ، فأنت تستحق أن تكون أفضل بكثير مما أنت عليه الآن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أين المخرج ؟ …….. بقلم المدربة : سيرين القرشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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