نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سداد المديونية من 5000 ريال وحتى مليون ونصف من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من المواطنين من صعوبة سداد القروض والتمويلات التي قاموا بالحصول عليها، وأيضا المعاناة من سداد الفواتير، وسداد الديون المتعثرة، والعاطلين عن العمل والغير موظفين، فهم من يبحثون عن طرق للحصول على أموال لمساعدتهم في بناء عملهم الخاص، لزيادة الدخل الشهري، والحصول على عمل، ولكن منهم من لم يستطع أن يكما ما بناه، ويتعثر ماليا ويحتاج إلى من يقرضه بعض من المال لسداد ديونه، وأيضا من يعاني من عدم سداد المصروفات الدراسية لأولاده، ولذلك فهو يحتاج إلى الدعم المادي، وهناك عدد كبير من البنوك التي توفر تمويل لسداد المديونية وبأقل قسط شهري، كما أنه يمكنك تأجيل سداد أول قسطين.

قرض سداد المديونية

يوفر الكثير من البنوك السعودية وخاصة البنك الأهلي السعودي، العديد من الخدمات التمويلية والعروض الجيدة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، وذلك للحصول على المبلغ المالي لشراء كل ما تحتاج إليه، أو العمل به، أو سداد الديون، وهناك طريقة لتقديم طلب الحصول على قرض سداد المديونية من خلال بنك الراجحي للأفراد، والذي يقدم أفضل العروض والخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين، ولكنها قد قدمت تمويل سداد المديونية، وذلك بأقل قسط شهري وأطول فترة سداد، وإذا كنت تعاني من وقوف خدماتك وفرض عقوبة عليها، فمن خلال ناجز يمكنك تقديم طلب برفع إيقاف خدماتك لتحصل على الكثير من المنح المجانية والخدمات داخل المملكة.

سداد المديونية من بنك الأهلي السعودي

هناك بنك الأهلي للتمويل الشخصي والتمويل التأجيري للسيارات، يوفر لك تمويل لسداد المديونية مع برنامج تحويل المديونية، لأكثر من ثلاثة بنوك أخرى، ويبدأ التمويل من 5000 ريال وحتى مليون ونصف ريال، بمعدل ربح تنافسي 1.58 في المائة بالسنة، بأقساط ميسرة لمدة 60 شهر، والقسط الشهري منخفض، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي أخر بعد سداد 20 في المائة من قيمة التمويل الأول، كما يمكن أن تحصل على تأجيل أول قسطين وفق بعض الأوراق المطلوبة، والتمويل لسداد المديونية متاح للسعوديين الموظفين والمتقاعدين، على أن لا يزيد عمر المتقاعد عن 75 عام، والموظف لا يزيد عن 60 عام، براتب لا يقل عن 4000 ريال، ومن الممكن أن قد تختلف الشروط والمتطلبات وفق ما يتم تقديمه من قبل العميل والأوراق والمستندات اللازمة، ليحصل على تمويل سداد المديونية بإجراءات ميسرة.