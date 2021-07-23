دوت الخليج : هاني الطويل – الأحساء احتفلت أسرة الحجي بزواج نجلها ” عبدالمجيد بن صالح الحجي ” على كريمة واصل بن حسين الناصر و ذلك مساء يوم الخميس الموافق ١٢- ١٢- ١٤٤٢هـ في قاعة المباركية للاحتفالات و المناسبات .

و صحيفة “دوت الخليج ” تبارك للعروسين و تدعو لهما بدعاء النبي(صلى الله عليه وسلم): “بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرة الحجي” تزف ابنها ” عبدالمجيد ” لعش الزوجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.