نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1442 – 1443 شهريًا وشروط استحقاقه رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1442 المخصص من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية، حيث تتيح وزارة الإسكان تحت إشراف الملك وبالتعاون مع العديد من المؤسسات مثل صندوق التنمية والجمعيات الأهلية خدمات الدعم السكني، لكي يتملك ذوي الدخل المحدود ومن تنطبق عليهم الشروط سكان ثابت وخاص بهدف العيش والتمتع بحياة آمنة ومستقرة.

موعد صرف الدعم السكني 1442

برنامج الدعم السكني هو واحد من البرامج التنموية التي تهدف إلى توفير مسكن وحياة آمنة للمستحقين من المواطنين السعوديين وقد تم إطلاق هذا البرنامج عام 2017 تحت رعاية خادم الحرمين.

وقد صرحت وزارة الإسكان أن هناك موعد محدد لصرف مستحقات الدعم السكني لعام 1442 وهو يوم الـ 24 من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداع المبلغ المحدد في حساب المستحقين، وذلك قبل موعد الراتب الشهري للتمكن من سداد رسوم المسكن المقيم فيه المستفيد.

شروط الدعم السكني

أطلقت الجهات المعنية في وزارة الإسكان بالتعاون مع الصندوق التنموي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص لكي يتمكن من التسجيل والقبول في خدمة الدعم السكني المقدمة من قبل المملكة، وتشمل هذه الشروط الآتي:

أن يكون المستفيد من الدعم السكني يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم بطلب استحقاق الدعم السكني الأب، الأبناء، الزوجة التي تعول أبناءها، المرأة المطلقة بشرط مرور عامين على طلاقها، الأرملة والأخوة في حالة وفاة رب الأسرة.

عدم توافر سكن خاص مناسب بالمتقدم بالطلب أو أحد أفراد أسرته.

أن لا يقل عمر المتقدم بطلب استحقاق الدعم السكني عن 25 سنة.

أن تكون أسرة المتقدم بطلب استحقاق الدعم السكني مقيمة على أراضي المملكة بشكل مستمر.

كم مبلغ الدعم السكني الشهري

فور تسجيل الفرد في برنامج الدعم السكني يقوم مجموعة من الموظفين بدراسة الحالة الاجتماعية للمتقدم والتأكد من كافة البيانات التي قام بإدراجها خلال التقديم.

في حالة كان ضمن المستحقين يتم دراسة الحالة عن كثب لتحديد المبلغ الشهري للدعم، والذي يتم تحديده وفقا لمجموعة من العوامل، هي: