نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وصلاحية جواز السفر برقم الهوية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية في السعودية، يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة، حيث وفرت حكومة المملكة العديدة من الخدمات الالكترونية عبر شبكة الإنترنت عن كيفية الاستعلام عن عن تأشيرة الخروج والعودة وصدورها وموعد انتهائها وذلك من خلال المواقع التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بكافة خطواتها.

تأشيرة الخروج والعودة

تعتبر تأشيرة الخروج والعودة من التأشيرات التي تقدمها حكومة المملكة للسماح بالدخول والخروج من المملكة العربية لسعودية للمدة زمنية معينة، حيث تبدأ من تاريخ الإصدار الصادر بالتأشيرة وحتى ثلاث اشهر واذا انتهت الفترة المحددة لم تقوم بالسفر وتتعرض لغرامة ومسائلة قانونية.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية

وفرت حكومة المملكة العربية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية عن طريق منصة ابشر الالكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة ابشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك ستظهر لك قائمة اختر منها ابشر للأفراد.

ثم ستظهر لك قائمة قم بملئ البيانات في الخانات الفارغة.

بعد ذلك اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلامات.

ستظهر قائمة فرعية للاستعلامات اضغط منها على أيقونة الخدمات الخاص بجوازات السفر.

ثم اختار خدمة الاستعلامات عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال رقم الهوية.

قم بتعبئة الخانات الفارغة من الاسم ورقم الهوية وغيره من البيانات.

ثم اضغط على أيقونة “عرض”.

وأخيرا ستظهر لك صفحة بها كافة البيانات عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بك.

صلاحية جواز السفر برقم الهوية