أمطار متفرقة على محافظة وادي الدواسر 

دوت الخليج : وادي الدواسر – مبارك الدوسري هطلت على محافظة وادي الدواسر مساء اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة ، شملت جميع أنحاء المحافظة ، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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