مركز النشاط بقدران بمحافظة المخواة يقيم حفل معايدة لاعضاء برنامج ” صحتك تهمنا “

دوت الخليج – أحمد السبيعي أقيم عصر اليوم الخميس حفل معايدة من قبل مركز النشاط الاجتماعي بقدران لأعضاء برنامج صحتك تهمنا بمحافظة المخواة وذلك بحضور المشرف على البرنامج الأستاذ صالح حسن الغامدي تأتي هذه المعايدة كمشاركة مجتمعية وتكريماً لأعضاء البرنامج إيمانا من المركز بدور البرنامج وخدمته لأبناء المجتمع وفي ختام الاحتفالية قدم الغامدي شكره وتقديره لرئيس مركز النشاط الاجتماعي بقدران الأستاذ عبدالعزيز كندان العمري على تعاونه ودعمه للبرنامج الذي يخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع مشدداً على دور رجال الأعمال بالمحافظة ودورهم من خلال دعم البرنامج وتفعيل الشراكات المجتمعية بالمحافظة .

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