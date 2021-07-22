نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول زمني.. كيفية التقديم الموحد للطلاب السعوديين 1443 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عمادة الجامعات في المملكة العربية السعودية، جدولًا زمنيًّا، يُمكّن الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من التقديم الموحد للطلاب السعوديين 1443هـ، ودخول الكليات الأدبية والعملية المختلفة، التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم من جهة، ومع الدرجات والنسبة المئوية التي حصلوا عليها في الثانوية العامة من جهة أخرى، فيما يختص هذا التقديم الذي يتم إلكترونيا بالجامعات الحكومية وكليات التقنية في منطقة الرياض.

كيفية التقديم الموحد للطلاب السعوديين 1443

ويستطيع طلاب الجامعات الحكوميّة وكليات التقنية في الرياض التقديم الموحد للطلاب السعوديين 1443 باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب. الذهاب إلى تقديم جديد. إدخال رقم السجل المدني. واختيار نوع اختبار القدرات. وإدخال درجة اختبار القدرات. كما يجب إدخال العام الدراسي في شهادة الثانوية. واختيار الجنس. والإجابة عن سؤال هل أنت مفصول من أي جامعة أو كلية؟ والإجابة عن سؤال هل أنت طالب منتظم بإحدى الجامعات الحكومية أو كليات التقنية بمنطقة الرياض؟. وإدخال الرقم الذي يظهر بالصورة. وإدخال اسم المستخدم، وكلمة السر. وتأكيد كلمة السر. وإدخال البريد الإلكتروني، وتأكيده. وإدخال رقم الجوّال. تأكيد رقم الجوال النقر على متابعة التسجيل. ملء استمارة طلب الالتحاق. وإدخال الرغبات في أكثر من جامعة أو كلية تقنية. إخبار الطلاب المرشحين بمواعيد دخول المقابلات الشخصية. القبول يتم عن طريق المفاضلة بين المتقدمين. إعلان نتيجة القبول وفق جدول زمني ينشر في بوابة القبول الإلكتروني الموحد.

الشروط العامة للقبول الموحد للطلاب في السعودية

وحدّدت الجامعات وكليات التقنية في الرياض، عدًدا من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر قبل التقديم للقبول الموحد في الجامعات، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون الطالب سعوديّ الجنسية أو من أم سعودية.

مراعاة الشروط التي تحددها كل جامعة أو كلية تقنية.

كما يجب أن يكون المتقدّم لائقًا طبيًّا.

لا يمر أكثر من 5 سنوات على موعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اجتياز اختبار القدرات.

لا يجوز التقديم لمن حصلوا على البكالوريوس أو دبلوم.

ويُمنع قبول أي طالب فُصِل لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات في المملكة.

اجتياز الاختبار التحصيلي للتخصصات التي تحتاج إلى ذلك.