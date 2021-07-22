نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1442 وعودة العمل في الحكومة والقطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعاتٌ قليلةٌ وتنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، ويبدأ الموظفون والعمال في الحكومة والقطاع الخاص والبنوك، العودة للعمل من جديد، ومباشرة الأعمال التي كانوا يقومون بها قبل الإجازة التي بدأت يوم الخميس الموافق 5 ذو الحجة، الموافق 15 يوليو 2021م، وتستمر لمدة 10 أيام، إذ ينتظرها الملايين في المملكة العربية السعودية كل عام، للاستراحة من أعباء العمل، أو الاستفادة منها في أداء فريضة الحج، كما يستفيد منها كثير من المقيمين في السفر إلى البلد الأم.

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1442

ومع قرب موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1442هـ، يهتم كثيرٌ من المواطنين والمقيمين بالاستعداد إلى العودة للعمل مجددًا، فيما تأتي تفاصيل الإجازة على النحو التالي:

القطاع العام: انتهاء الإجازة في يوم الجمعة 13 ذو الحجة الموافق 23 يوليو 2021.

والجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد 15 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 25 يوليو 2021م.

القطاع الخاص: انتهاء الإجازة في 13 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 23 يوليو 2021.

والجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

كما تستمر الإجازة حتى يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وفي البنوك والمصارف السعودية، تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 15 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 25 يوليو 2021.

مواعيد العودة للعمل في الحكومة والقطاع الخاص بعد إجازة عيد الأضحى

وحدّد نظام الخدمة المدنية في المملكة، مواعيد العودة للعمل في الحكومة والقطاع الخاص بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، إذ جاءت على النحو التالي: