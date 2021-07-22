نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1442 وعودة العمل في الحكومة والقطاع الخاص في المقال التالي
عمر شويل - جدة ساعاتٌ قليلةٌ وتنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، ويبدأ الموظفون والعمال في الحكومة والقطاع الخاص والبنوك، العودة للعمل من جديد، ومباشرة الأعمال التي كانوا يقومون بها قبل الإجازة التي بدأت يوم الخميس الموافق 5 ذو الحجة، الموافق 15 يوليو 2021م، وتستمر لمدة 10 أيام، إذ ينتظرها الملايين في المملكة العربية السعودية كل عام، للاستراحة من أعباء العمل، أو الاستفادة منها في أداء فريضة الحج، كما يستفيد منها كثير من المقيمين في السفر إلى البلد الأم.
موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1442
ومع قرب موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 1442هـ، يهتم كثيرٌ من المواطنين والمقيمين بالاستعداد إلى العودة للعمل مجددًا، فيما تأتي تفاصيل الإجازة على النحو التالي:
- القطاع العام: انتهاء الإجازة في يوم الجمعة 13 ذو الحجة الموافق 23 يوليو 2021.
- والجمعة والسبت إجازة أسبوعية.
- وتستمر الإجازة حتى يوم الأحد 15 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 25 يوليو 2021م.
- القطاع الخاص: انتهاء الإجازة في 13 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 23 يوليو 2021.
- والجمعة والسبت إجازة أسبوعية.
- كما تستمر الإجازة حتى يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.
- وفي البنوك والمصارف السعودية، تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 15 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 25 يوليو 2021.
مواعيد العودة للعمل في الحكومة والقطاع الخاص بعد إجازة عيد الأضحى
وحدّد نظام الخدمة المدنية في المملكة، مواعيد العودة للعمل في الحكومة والقطاع الخاص بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، إذ جاءت على النحو التالي:
- تختلف مواعيد العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى من قطاع لآخر حسب النظام المتبع.
- موعد الرّجوع إلى الدوام الحكومي بعد إجازة العيد يوم الإثنين الموافق 16 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 26 يوليو 2021.
- وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام متواصلة.
- والعودة إلى العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء إجازة العيد تكون يوم السبت الموافق 14 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 24 يوليو 2021.
- وبعض الأماكن في القطاع الخاص يبدأ العمل فيها يوم الأحد 25 يوليو 2021م، نظرًا لأن يوم السبت إجازة أسبوعية.
- وبالنسبة للعودة إلى العمل في البنوك والمصارف السعودية، فإنه يكون يوم الأحد الموافق 15 ذو الحجة 1442 هـ، الموافق 25 يوليو 2021م.
- كما أن العودة إلى العمل في السوق السعودي، تداول، سيكون يوم الأحد 15 ذي الحجة 1442 هـ، الموافق 25 يوليو 2021م.
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