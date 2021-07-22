الشيخ السديس يعلن نجاح خطة موسم الحج هذا العام

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عمر شويل - جدة قارب موسم الحج على الانتهاء لهذا العام، وذلك بعد الظروف الاستثنائية المتكررة للعام الثاني على التوالي، والناتجة عن جائحة فيروس كورونا المنتشرة بصورة كبيرة عالمياً، وهو الأمر الذي دفع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية لتنظيم عملية الحج، ولعل أبرز تلك القرارات تقليل أعداد الحجاج بصورة كبيرة حيث كانت تصل خلال الأعوام السابقة إلى ما يتجاوز 2 مليون حاج، وأقتصر الأمر على المواطنين المقيمين في المملكة من كافة الجنسيات حول العالم، وقد أقيمت مناسك الحج هذا العام بأعداد تصل إلى نحو 60 ألف حاج.

الشيخ السديس يعلن نجاح خطة الحج

أعلن الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تصريحات تلفزيونية لإحدى القنوات السعودية أن اليوم الخميس هو يوم النفرة وقد شاهد الجميع آلاف الحجاج وهما يفدون إلى بيت الله الحرام من أجل طواف الوداع، وذلك بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج في هذا الموسم الاستثنائي.

أشار الشيخ السديس إلى تضافر كافة جهود الجهات المعنية لتوفير الخدمات المتطورة لحجاج بيت الله الحرام، وظهر ذلك بصورة واضحة من خلال تفعيل استخدام تقنيات حديثة مثل التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، كما نجحت الخطة الطبية الوقائية في منع حدوث تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج، واختتم الشيخ السديس تصريحاته برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذا النجاح والتميز.

داعية سعودي يشيد بإجراءات الحج الاستثنائي

وجه الداعية الدكتور سلطان المطيري في فيديو تم بثه على المواقع الإخبارية رسالة شكر وعرفات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين، وذلك على الجهود الاستثنائية التي قامت بها الحكومة الرشيدة من أجل تمكين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام رغم انتشار جائحة كورونا العالمية، وقد أشار المطيري إلى نجاح خطة الحج لهذا العام بكافة المقاييس الصحية والأمنية، كما حقق موسم الحج كافة الضوابط التي فرضتها الجهات المعنية مثل منظمة الصحة العالمية، ولعل من أبرز تلك الإجراءات إلزام الحجاج والمتعاملين معهم من كافة الجهات بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية مع الحفاظ على فكرة التباعد الاجتماعي.