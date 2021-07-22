نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض أوضح عن ربح 1.3 مليار ريال سعودي في الربع الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض أوضح في الفترة الأخيرة عن ارتفاع الأرباح الخاصة بالربع السابق الذي يعود إلى ارتفع صافي الدخل انخفاض إجمالي مصاريف العمليات وهذا بحوالي نسبة إلى 21.7% ولذلك يعود انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية، حيث أن قابلها ارتفاع جزئي في مخصص انخفاض القيمة في الاستثمارات والمصاريف التشغيلية الأخرى، ولذلك تم الإعلان على أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات حوالي 1.3% ولذلك تم الايضاح على أن نتيجة ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل المتاجرة، ولذلك تم التأكد على أن هذا قابله جرئياََ انخفاض الدخل التشغيلي، ولذلك صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

أوضح بنك الرياض السعودي عن نتائج مالية الأولية الخاصة بالربع الأول للعام الجاري 2021م حيث أن تم الايضاح على أن تم تحقيق صافي ربح ب 1354 مليون ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية وهذا مقابل أرباح ب 1476 مليون ريال سعودي عن الربع المماثل من العام الماضي 2020م.

انخفاض صافي الدخل من بنك الرياض :

أوضح بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية عن انخفاض صافي الدخل وهذا بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% وهذا نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة وهذا في الربع الحالي في الاستثمارات، ولذلك أوضح عن ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، والمصاريف التشغيلية الأخرى، حيث أن هذا قابل للانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية، ومن المؤكد على أن تم إجمالي دخل العمليات انخفاض غير جوهري بنسبة 2.2%.

ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان عن تراجع في انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل تحويل العملات الاجنبية، وصافي دخل المتاجرة، حيث أن هذا قابل ارتفاع جزئي في صافي دخل العمولات الخاصة للمستفيدين، بالإضافة إلى ذلك أن في حالة ارتفاع إجمالي دخل العمليات تصل بنسبة إلى 1.3% حيث أن هذا يعد نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، و دخل المتاجرة، حيث أن قابلة جزئياً للانخفاض الدخل التشغيلي الاخرى، والتأكد عن صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

ارتفاع صافي الدخل في بنك الرياض :

تم التأكد عن ارتفاع صافي الدخل بسبب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة تصل إلى 21.7% حيث أن يعود هذا للانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، حيث أن قابلها لكي يتم ارتفاع جزئي في مخصص انخفاض القيمة في الاستثمارات والمصاريف التشغيلية الأخرى.