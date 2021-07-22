نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون تحويل راتب يصل مليون ريال للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل تأجيري للسيارات الجديدة أو المستعملة، هذا ما يحتاج إليه الأفراد السعوديين والمقيمين أيضا، لمزيد من الراحة والأمان عند قيادة السيارة الخاصة به، وهناك المزيد من العروض و الخدمات التمويلية التي تعطيك أفضل الحلول لراحة أفضل، دون شروط صعبة، وتجعلك أن تقوم بالسداد على أطول فترة، مع وجود سجل ائتماني جيد، وأيضا يمكنك أن تحصل على التمويل التأجيري بعدة مميزات جيدة وموافقة فورية، وليس هذا وفقط بل يمكن أن تحصل على بطاقة ائتمانية مجانية طوال فترة التمويل، وتستطيع شراء كل المشتريات التي تحتاج إليها والتسوق أون لاين.

تمويل سيارة بدون تحويل راتب

الشركات السعودية والبنوك داخل المملكة تقوم بتوفير عدة تمويلات تناسب الأفراد، ومن أهم مميزاتها أن التمويل باختيارك وبدون تحويل راتب أو بتحويل راتب، وفق بعض الشروط والمتطلبات، احصل على قرض 750 ألف ريال للمواطنين والمقيمين وبأطول فترة سداد، ولكن إذا أردت أن تحصل على تمويلك بدون تحويل راتب فمن إمكان للتمويل التأجيري للسيارات ستحصل عليه، ولكن يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص بك لا يقل عن 1900 ريال، يمكن أن تحصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب من إمكان للتمويل وبإجراءات ميسرة، كما أنه يناسب المتقاعد والموظف، والتمويل قد يصل إلى مليون ريال، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يمكنك التقدم بكل أطمئنان لتحصل على تمويلك الشخصي بدون قلق، والسداد لمدة 60 شهر، بهامش ربح تنافسي ومعدل نسبة قليل.

مزايا التمويل التأجيري

توفر لك الشركة تأمين شامل طوال فترة التمويل، كما أنه قد يصل إلى مبلغ مليون ريال أو وفق ثمن السيارة، كما أنه لا يشترط تحويل الراتب، والتمويل متاح للسعوديين والمقيمين، وفترة سداد خمس سنوات، وكما أنه يمكن نقل الملكية، والسداد المبكر، هناك أيضا تمويل سيارة بمبلغ 500 ألف ريال للجميع وبدون تحويل راتب، ويمكن تفويض سائق داخلي وخارجي، وأيضا يمكنك إضافة سائق، كل هذا من خلال الشركة والتي تميزات بتقديم التمويلات براحة وسهولة وموافقة فورية للجميع، وفي أقل مدة سوف يتم الموافقة على طلب التمويل لتحصل على سيارتك بإجراءات سريعة.

طلب التمويل والأوراق المطلوبة

يتم عرض سعر السيارة على الشركة مع تقديم الطلب، و تقديم الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر، والعنوان الوطني، ورخصة القيادة، كل ذلك مع تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وخطاب تعريف بالراتب، ويمكنك طلب التمويل من خلال ملئ البيانات المطلوبة للحصول على التمويل التأجيري من خلال شركة إمكان، أو التوجه إلى أحدى الموزعين والوكلاء المعتمدين التابعين للشركة، أو الاتصال على الرقم 920011038 لتحصل على كافة الاستفسارات وطلب التمويل، الرسوم الإدارية 1 في المائة من قيمة مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل.