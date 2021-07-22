نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للنساء بالسعودية ومتى يبدأ سداده 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على كافة شروط قرض العمل الحر للنساء وخطوات الحصول عليه بالمملكة السعودية 2021، حيث يتم البحث كثيرا عن شروط قرض العمل الحر للنساء، حيث أن هذا القرض من أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حتى تتمكن النساء من إقامة المشاريع الصغيرة، ويهدف هذا القرض إلى مساعدة النساء وتوفير عيشة كريمة للجميع، ومن الجدير بالذكر أن البنك قام بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها، حتى يتم الموافقة والحصول على القرض، لذلك سوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال شروط قرض العمل الحر للنساء في المملكة.

قرض العمل الحر للنساء

قرض العمل الحر للنساء هو عبارة عن تمويل مادي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية للنساء، من أجل اندماج النساء في سوق العمل السعودي، وذلك وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030، وذلك من أجل منح المرأة السعودية فرصة امتلاك مشروعها الخاص بها، حتي تتمكن المرأة السعودية من إعالة نفسها وأولادها وتوفير معيشة كريمة لهم.

شروط قرض العمل الحر للنساء

أعلن بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط التي يجب توافرها في النساء الراغبات في الحصول على قرض العمل الحر للنساء، حيث يمكن للمرأة السعودية تحقيق ذاتها وإقامة مشروع خاص بها من خلال الحصول على هذا القرض. لذلك سوف نقدم لكم الآن شروط قرض العمل الحر للنساء:

يشترط أن لا يقل عمر المرأة المتقدمة الحصول على القرض عن 18 عام. كما يشترط أن لا يزيد عن 60 عام.

يشترط أيضًا أن تكون سعودية الأصل والمنشأ. ويمكن للمرأة المقيمة في المملكة وأولادها يحملون الجنسية السعودية أن تحصل على هذا القرض.

يجب أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على القرض موظفة في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة، ويجب أن لا تقل مدة الخدمة عن عام.

كما يجب اجتياز اختبارات الائتمان.

يجب تقديم كافة الضمان المطلوبة للبنك.

في حالة الموافقة على القرض. لا يمكن الحصول على أي قرض آخر من بنك التنمية الاجتماعية إلا بعد سداد قرض العمل.

تقديم جميع الأوراق الخاصة بالمشروع.

والجدير بالذكر أنه يبدأ سداد قرض العمل الحر بعد شهر من استلام القرض من بنك التنمية الاجتماعية.