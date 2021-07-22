نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن خدمات مكتب العمل وكيفية وطريقة حجز موعد مع مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، يقدم مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية باقة من الاستعلامات من صاحب العمل للوافد والوافد للصاحب العمل أو الوافد بخصوص حالته في العمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك للحفاظ على حقوق صاحب العمل أو الكفيل والحفاظ على حقوق الوافد أو العامل بالمملكة العربية السعودية ومن بعض هذه الاستعلامات الاستعلام عن عامل وافد والاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد ويأتي دور المكتب في تسهيل العمل الخاص بالوافدين بالمملكة العربية السعودية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالنقل والعمل وتغيير الوظيفة وذلك في إطار القانون بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية

يقدم مكتب العمل العديد من الاستعلامات كما ذكرنا وسنذكرها تفصيلا في هذه الفقرة للتسهيل على القارئ معرفة حيث تقدم العديد من الاستعلامات لصاحب العمل والمواطن والوافد المقيم بالمملكة العربية السعودية وذلك تسهيلا على أصحاب العمل والعاملين في الاستعلام عن حقوقهم وواجباتهم والاستعلام عن خدمات النقل إلى آخره من هذه الاستعلامات والاستعلامات المقدمة من مكتب العمل كالآتي:

الاستعلام عن عامل وافد عبر مكتب العمل إلكترونيا من وزارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن نقل كفالة عبر مكتب العمل إلكترونيا أيضا عبر وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن رقم السداد باستخدام رخصة العمل عبر مكتب العمل.

الاستعلام عن رسوم نقل الكفالة عبر مكتب العمل إلكترونيا عبر وزارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة للوافد العامل بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا عبر وزارة الموارد البشرية.

الاستعلام عن طريقة إصدار رخص العمل.

وهذه نبذة بسيطة من بعض الاستعلامات الموجودة من مكتب العمل ويمكنك أيضا الاستعلام عن المزيد عن بعض الخدمات وتعتبر أغلب الاستعلامات هي استعلامات إلكترونية سهلة وبسيطة ويمكن الاستعلام عنها بسهولة دون أي مشاكل وذلك في إطار توجه ورؤية المملكة العربية السعودية ل2030.

طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات لمكتب العمل إلكترونيا

يمكن للمواطن أو الوافد الاستعلام عن رصيد المدفوعات لمكتب العمل إلكترونيا بسهولة وذلك عبر موقع وزارة الداخلية أو وزارة الموارد البشرية ولمعرفة طريقة الاستعلام عبر وزارة الداخلية قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.

قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

قم باختيار الاستعلام عن رصيد المدفوعات لمكتب العمل.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك شرط أن تكون سارية ثم كتابة الرمز لإثبات الاستخدام الإنساني.

قم بالضغط على استعلام.

ستظهر أمامك البيانات الخاصة برصيد المدفوعات.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل

يمكن أيضا للوافد المقيم بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل إلكترونيا من خلال وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية كالآتي:

قم أولا بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من هنا.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

قم باختيار الاستعلام عن رسوم مكتب العمل إلكترونيا.

قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك وكتابة رمز التحقق البشري الظاهر أمامك كما هو.

قم بالضغط على استعلام.

ستظهر كافة البيانات أمامك بشكل مباشر.

حجز موعد مكتب العمل إلكترونيا

حجز موعد مكتب العمل من الخدمات المقدمة من مكتب العمل ووزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية وتعتبر من جهود المملكة العربية السعودية من أجل تحسين الظروف الخاصة بالعمل وقطاع الأعمال في إطار رؤية المملكة لعام 2030 وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتقديم خدمة حجز موعد مكتب العمل إلكترونيا بحيث يقلل التزاحم ويساعد الوافد المقيم أو صاحب العمل من حجز الموعد والتوجه للفرع فقط وقت الموعد دون تكدس وذلك تجنبا للأزمة التي يمر العالم بها الآن ومن أجل حجز الموعد قم باتباع الخطوات الآتية: