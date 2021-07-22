نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بقيمة 25 الف ريال بدون تحويل راتب وبفترة سداد مرنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية افضل الخدمات التمويلية التي يحتاجها المواطنين ويتم البحث عنها بصفة مستمرة، ومن ضمن هذه الشركات شركة المرابحة المرنة التي تقدم أفضل التمويلات الشخصية وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فقد يقدم هذا التمويل بشركة المرابحة المرنة وبدون تحويل راتب وقيمتة 25 الف ريال سعودي وبأفضل فترة سداد تصل إلي 60 شهرا من بعد الحصول على التمويل، وسوف نوضح من خلال مقالنا الشروط التي وضعتها شركة المرابحة المرنة للحصول علي التمويل الشخصي وأهم المزايا التي يمتلكها التمويل.

مزايا تمويل شركة المرابحة المرنه

تقدم شركة المرابحة المرنه افضل القروض الشخصية التي يبحث عنها الكثير من الناس بالمملكة العربية السعودية، فقد تتمالك تمويلات شركة المرابحة المراه بعض المزايا التي يهتم بها العميل عند التقديم علي التمويل الشخصي والتي سوف نوضحها كالتالي:

من أحد أهم ما يتميز به تمويل المرابحة المرنة أنه تمويل اسلامي فقد يتوافق مع الشريعة الإسلامية. يبدأ التمويل من 5000 ريال سعودي كحد ادني للتمويل ويصل الي 25 الف ريال سعودي. التمويل بأفضل فترة سداد، حيث تصل فترة سداد التمويل الي خمس سنوات من بعد الحصول عليه. التمويل بفترة سداد مرنه تصل إلي خمس سنوات. لا يشترط التمويل بتحويل الراتب.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

أوضح شركة المرابحة المرنة بعض الشروط التي لا بد من العميل المتقدم أن تتوفر لديه جميع الشروط اللازمة والتي سوف نوضحها كالتالي: