نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين عبر afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول وزارة الدفاع 1442، من أكثر ما يشغل بال جميع المتقدمين للحصول على وظائف وزارة الدفاع هو نتائج قبول وزارة الدفاع 1442، وذلك لإتمام الاوراق المطلوبة وللتعرف على موعد المقابلة الشخصية وعدم التخلُف عن الموعد المحدد لها، حيث قد تمت اتاحة التقديم للمواطنين والأفراد التي تنطبق عليهم شروط الحصول على الوظيفة منذ بداية شهر مايو الماضي، وقد كان التقديم إلكترونيا من خلال موقع أبشر، وبعد الانتهاء من التقديم من بداية يونيو قد تمت إتاحة النتائج لجميع المتقدمين، على ان تصدر النتائج إلكترونيًا أيضًا خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين المتقدمين، وإذا تم قبولك سيتم الإعلان عن موعد المقابلة الشخصية، وإذا لم يتم قبولك ستصدر لك رسالة “لم يتم قبولك في الوظيفة”.

نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

كانت هناك بعض الشروط الهامة التي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل وزارة الدفاع لجميع المتقدمين للحصول على النتائج والتي من خلالها يتم اعتماد نتائج قبول وزارة الدفاع 1442، وقد كانت أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين، ويجب على المتقدم الحصول على شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة الثانوية، ويجب أن لا يكون قد سبق له الخدمة في وظائف تابعة لنظام الخدمة العسكرية، وأن لا يتعدى الطول 165 سم وغيرها من الشروط الهامة التي قم تم الإعلان عنها قبل عملية التسجيل في الوظيفة، ويجب على المتقدم عند التعرف على نتائج الدفاع 1442 أن يحضر الأوراق المطلوبة الذهاب إلى المقابلة الشخصية إذا كان ضمن المتقدمين الذي قد تمت الموافقة المبدئية عليهم، وغيرها من الشروط الهامة الأخرى.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1442

يمكن الان لجميع المتقدمين التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1442 وهي كالتالي: