نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري من بنك الرياض يصل إلي 5 مليون ريال سعودي بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل عقاري من بنك الرياض يصل إلي 5 مليون ريال سعودي يعتبر بنك الرياض احد البنوك الرائدة بالمملكة، الذي يقدم خدمات مصرفية وحلول تمويلية متنوعة، وعروض تمويلية ترويجية في المناسبات، ومن ثم مواجهة احتياجات العملاء المختلفة، ومنها التمويل العقاري لكي تتمكن من شراء أو بناء بيت أحلامك أو وحدتك السكنية، بدون رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم، وبهامش ربح تنافسي، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ثم ممكن أن يختار العميل العقار المناسب ومن ثم تمليكه بربح ومدة معلومة، وهناك منتجات مشمولة في عرض بنك الرياض، شراء مديونية تمويل عقاري قائم، أو شراء عقار من طرف ثالث، أو البناء الذاتي، ارض وقرض، ثم منتج ملاك العقار.

تمويل عقاري من بنك الرياض يصل إلي 5 مليون ريال سعودي

هناك مميزات لهذا التمويل يجب معرفتها أولا لأي عميل، يريد الحصول علي التمويل العقاري من بنك الرياض بالمملكة:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مدة تمويل تصل إلي ثلاثون سنة. مبلغ التمويل يصل إلي خمسة مليون ريال سعودي. ثم سرعة في الأجرات البنكية والموافقة علي التمويل. مرونة في سداد الأقساط. إمكانية الاستفادة من دعم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان. إعفاء الورثة من قيمة الأقساط المستحقة في حالة الوفاة. تمويل للمتقاعدين حتي سن سبع وسبعون سنة. ثم بدون رسوم إداريه أو رسوم تقييم. يتيح إمكانيه السداد المبكر للتمويل.

شروط التمويل العقاري من بنك الرياض

الحد الأدنى للمرتب خمسة الآف ريال سعودي. ثم يوفر البنك العديد من القروض للعاملين بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، أو القطاعات شبه الحكومية، ثم البنوك. كل العاملين في هذه القطاعات يتم تحويل الراتب لبنك الرياض، إلا القطاع البنكي. الموافقة على كافة شروط وسياسات البنك الائتمانية. يجب أن يكون اسم العميل ضمن قوائم وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري

نسخة من الهوية الوطنية سارية البطاقة العائلية. تعبئة نموذج لطلب التمويل. كتابة طلب اقرار علي العميل. تقديم نموذج للإقرار الصحي. كشف حساب بنكي من ثلاث شهور قبل التمويل. كشف من جهة العمل بتاريخ الالتحاق بالوظيفة والمسمي الوظيفي ثم الراتب. إيداع رسوم التقييم.

طريقة الحصول علي التمويل العقاري

الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالتمويل لبنك الرياض بالمملكة. تعبئة البيانات الخاصة بالتمويل العقاري بطريقة صحيحة. تقديم جميع الشروط ومعرفة حساب التمويل. تعبئة التفاصيل المالية والمهنية بالأماكن المخصصة. كتابة القطاع الحكومي أو شبه حكومي أو الخاص في المكان المخصص. كتابة الدخل التي يتم الحصول عليه شهريا بالريال السعودي. ثم ذكر كل التفاصيل الخاصة بالعقار بطريقة صحيحة. ثم الضغط علي احسب فسوف يقوم بالعملية ليظهر لك قيمة التمويل.

الخدمات التي يقدمها بنك الرياض من التمويلات العقارية