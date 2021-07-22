نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة مفوض قياده مركبه الكترونيا عبر منصة ابشر وخطوات الحصول علي الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة مفوض قياده مركبه الكترونيا عبر منصة ابشر من اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة والتي أعلنت عنها أيضا عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعلنت المنصة أيضا علي صفحتها عن نقل خدمات العمالة المنزلية الكترونيا ومعرفه الشروط والخطوات و إصدار جواز لمن اقل 15 سنه وليس لديهم بصمه في النظام العام. والآن سوف نقوم بتوضيح الخدمة وشرح وتوضيح اهم الشروط اللازمة لها وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا خطوه بخطوه من خلال المقالة الأتية.

إضافة مفوض قياده مركبه

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن الأفراد بالمملكة من إضافة مفوض قياده مركبه الكترونيا. ويمكن للمفوض قياده المركبة داخل المملكة السعودية أو خارجها وذلك علي حسب نوع التفويض المحدد له. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطن والمقيم المسجلين والمفعلين لمنصة ابشر الإلكترونية ولديهم حسابات شخصيه بها. وذلك أيضا طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع والمنصات والتطبيقات الرسمية والمعتمدة من المملكة. كما تم الإعلان علي أن المخالفات المرورية الواقعة علي المركبة تسجل علي المفوض بقياده المركبة له.

شروط إضافة مستخدم لمركبه

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن عده شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يمكن إضافة مفوض واحد فقط علي كل مركبه.

يجب التأكد من سريان استمارة المركبة أو يوجد عليها بلاغ أو ليس لديها تامين ساري.

التأكد من رخصه القيادة لدي المفوض وانه يحمل رخصه.

لن تتم إتمام خدمه التفويض إذا كان للمقيم تأشيرة خروج نهائي.

لا يمكن أن يتم أضافه مفوض خارج المملكة ولكن يمكن في حاله إذا كان حاملا تأشيرة خروج وعوده.

التأكد من عدم وجود مخالفات مروريه علي المفوض له و صاحب المركبة.

خطوات إضافة مستخدم لمركبه

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه إضافة مفوض قياده مركبه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: