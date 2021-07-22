نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصه سير للمركبات عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه شروط وخطوات الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصه سير للمركبات عبر منصة ابشر من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا حديثا علي صفحتها الرسمية عن تحديث معلومات جواز سفر للمقيمين الكترونيا بالخطوات و التبليغ عن العمالة المنزلية بالمملكة الكترونيا بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل وتوضيح اهم الشروط اللازمة وكيفيه الحصول عليها الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

تجديد رخصه سير للمركبات

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأفراد بالمملكة من تجديد رخصه سير المركبات التي يملكونها وذلك الكترونيا عبر المنصة. وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا والتي يمكن الحصول عليها عبر المواقع والمنصات والتطبيقات الرسمية. وذلك أيضا بسبب التطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة وتطور وسائل الاتصال فيها بين الأفراد. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين للمنصة ولديهم حسابات خاصه لهم. كما حددت المنصة قيمه الرسوم للخدمه وهي 100 ريال لكل سنه.

شروط تجديد رخصه مركبه

كما أن المنصة أعلنت عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يقوم بتجديد الرخصة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

أحضار وثيقه تامين علي المركبة ويشترط إن تكون ساريه المفعول.

شهاده فحص فني للمركبه ويجب أيضا أن تكون ساريه المفعول.

تسديد جميع الرسوم الخاصة بالتجديد وتسديد مخالفه التأخير إن وجدت.

سداد جميع المخالفات المرورية علي المركبة إن وجدت عليها مخالفات.

لا تقل صلاحيه رخصه السير الخاصة بالمركبة عن 180 يوم.

خطوات تجديد رخصه سير للمركبات

أعلنت المنصة عن كيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا والتي نقوم بشرحها لكم بالتفصيل من خلال الخطوات الأتية: